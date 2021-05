Ponad 1,53 mln abonentów UPC Polska. Wzorst użytkowników usług TV, internetu i telefonii komórkowej

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska w pierwszym kwartale 2021 roku zwiększa bazę abonentów

• Ponad 746 tys. abonentów korzysta z dekoderów Horizon

• Wzrost abonentów usług telewizyjnych, internetowych oraz telefonii komórkowej. Ubywa użytkowników telefonu stacjonarnego

Na koniec marca 2021 roku z usługi sieci UPC Polska korzystało ponad, co oznaczaw minionym kwartale. Do 3,276 mln wrosła sprzedaż usług cyfrowych (RGU). W zasięgu sieci UPC Polska znajduje się obecnie ponad 3,652 mln mieszkań (wzrost o 17,6 tys. w ujęciu kwartalnym).Łącznie, co oznacza wzrost o 11,8 tys. w ujęciu kwartalnym). Z telewizji cyfrowej UPC korzysta ponad 1,081 mln abonentów (wzrost o 1,2 tys. w ujęciu kwartalnym). Obecnie ponad(wzrost o 8 w ostatnim kwartale). Operator nie zdradza liczby użytkowników UPC 4K TV., co oznacza, że w minionym kwartale liczba abonentów zwiększyła się o 10,4 tys. abonentów. Obecnie 798,8 tys. użytkowników internetu korzysta z modemu ConnectBox (kwartalny wzrost o 27,4 tys).Z kolei z, co oznacza spadek o 13 tys. abonentów w ujęciu kwartalnym. Natomiast z, co oznacza wzrost o 25,2 tys, w ujęciu kwartalnym.