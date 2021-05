Filmowo-serialowy maj w telewizji Metro. Nowy serwis informacyjny

Łukasz Szewczyk

• Najbliższe tygodnie w telewizji Metro upłyną pod znakiem seriali i filmów dla widzów o mocnych nerwach.

• W ofercie pojawi się również nowy serwis informacyjny, "Raport tygodnia", będący podsumowaniem wydarzeń mijających siedmiu dni.

owy program informacyjny zadebiutuje na antenie telewizji Metro już w sobotę 15 maja o godz. 14:30. Co tydzień widzowie dowiedzą się, co aktualnie dzieje się w kraju - przegląd informacji poświęcony będzie najciekawszym tematom ze świata nauki i technologii.- komentuje Biuro Prasowe TVN Grupa Discovery.Co jeszcze w maju na antenie Telewizji Metro?to seria filmowa z 2007 roku składająca się z dwóch części: "Death Proof" w reżyserii Quentina Tarantino orazRoberta Rodrigueza. Obydwa filmy - ukłon w stronę kina lat 70. - już w najbliższych dniach będą mogli obejrzeć widzowie telewizji Metro.wyemitowane zostanie 10 maja o godz. 23:30, atydzień później o godz. 23:15.W bibliotece filmów każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród innych tytułów, które wzbogacą ofertę stacji znajdą się prawdziwe kinowe hityczyZ kolei mecenas Chyłka to bohaterka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Serial Łukasza Palkowskiego to ekranizacja prozy Remigiusza Mroza, pisarza, którego twórczość stanowi fenomen literacki ostatnich lat. Autor bestsellerowych kryminałów stworzył postać prawniczki, która swoją inteligencją, uporem i ciętym dowcipem potrafi zwyciężyć w każdym zawodowym pojedynku. To historia prawniczo-kryminalna, która angażuje widzów już od pierwszego odcinka. Teraz przekonają się o tym widzowie telewizji Metro.zadebiutuje na antenie już w niedzielę, 23 maja o godz. 21:10.Uwielbiany przez publiczność i wielokrotnie nagradzany, brytyjski prezenter Richard Hammond w swoim programie jeszcze nie raz zaskoczy widzów. W tej spektakularnej serii inżynieryjnej twórcy odkrywają tajemnice największych na świecie konstrukcji i maszyn. Jakie sekrety kryją najbardziej rozpoznawalne budowle? Co sprawia, że wytrzymują one niespodziewane zmiany pogody i niebezpieczne zjawiska klimatyczne? I w końcu, kto stoi za najbardziej odważnymi projektami XXI wieku?w każdą niedzielę o godz. 16:00.Na koniec najbardziej znany kierowca ciężarówki, czyli Dawid Andres i jego kolejna podróż! Polski trucker i podróżnik z wdziękiem łączy przyjemne z pożytecznym - pokonując imponujące odległości w USA, dostarcza towary z jednego końca kontynentu na drugi, a przy okazji zwiedza warte uwagi miejsca i dzieli się wrażeniami z poznawania bogactwa amerykańskiej kultury, historii i przyrody. Dzięki swojej niesamowitej otwartości Dawid spotyka na swojej drodze ciekawych ludzi, których energia życiowa pomaga mu w pracy kierowcy. A ta nie jest łatwa! Blaski i cienie codzienności w trasie poznacie dzięki programowi. Premierowe odcinki "Ciężarówką przez Stany" w każdą niedzielę o godz. 18:00.