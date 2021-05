Starcia piłkarskich gigantów, F1 z udziałem Roberta Kubicy - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W weekend będzie można oglądać kolejną odsłonę rywalizacji o czołowe miejsca w najlepszych europejskich ligach: hiszpańskiej, włoskiej, portugalskiej, francuskiej i niemieckiej.

• Stacja pokaże także ważne mecze z udziałem Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium, który w sobotę może zapewnić sobie mistrzostwo Bundesligi.

• Fani motorsportu obejrzą zmagania kierowców elitarnej Formula 1 w Hiszpanii, tym razem z udziałem Roberta Kubicy

Chociaż do końca sezonu LaLiga Santander pozostały już tylko cztery kolejki, to kibice wciąż nie znają odpowiedzi na pytanie, który zespół zdobędzie tytuł mistrzowski. W grze o najcenniejsze klubowe trofeum w Hiszpanii wciąż są aż cztery drużyny. Prowadzące w tabeli Atlético Madryt ma zaledwie dwa punkty przewagi nad Realem Madryt i FC Barceloną oraz sześć nad Sevillą FC, która w jednym z najważniejszych spotkań kluczowej części sezonu zagra właśnie z Królewskimi. Sevillistas w poprzedniej kolejce niespodziewanie ulegli Athletic Club i jeśli w niedzielę ponownie przegrają, praktycznie stracą szansę na mistrzostwo kraju. Realowi również bardzo zależy na dobrym wyniku, bo wygrana może mu dać prowadzenie na finiszu rywalizacji. W hicie 34. kolejki będzie można oglądać czołowych napastników ligi hiszpańskiej: doświadczonego Karima Benzemę w ekipie gospodarzy i młodszego o dekadę Youssefa En-Nesyriego w zespole gości.Wspomniany Athletic Club sensacyjną wygraną z Sevillą FC pokazał, że w walce o europejskie puchary nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Drużyna z Bilbao spisuje się świetnie - jest niepokonana w lidze od 31 stycznia i w spotkaniu z CA Osasuną ma szansę na już czternasty mecz z rzędu bez porażki. Czy pokona kolejnego rywala i przybliży się do ligowej czołówki?W Serie A TIM mistrzostwo zapewnił już sobie Inter Mediolan, ale wciąż trwa zacięta walka o awans do Ligi Mistrzów UEFA - na pozostałe trzy miejsca premiowane grą w tych elitarnych rozgrywkach realne szanse ma aż pięć drużyn. Dwie z nich, Juventus FC i AC Milan, zmierzą się w niedzielę w jednym z najbardziej prestiżowych spotkań we włoskim futbolu. Emocje potęguje fakt, że mają na koncie tyle samo punktów i sąsiadują w tabeli - ekipazajmuje trzecią, a mediolańczycy czwartą pozycję. Polskiego bramkarza czeka trudne zadanie, ponieważ stawi czoła słynnemu Zlatanowi Ibrahimoviciowi, jednemu z najlepszych napastników ostatniej dekady. Oprócz kontrowersyjnego Szweda kibice zobaczą w akcji także fenomenalnego Cristiano Ronaldo, który mimo upływu lat ciągle zachwyca formą. Portugalski gwiazdor walczy o koronę króla strzelców, więc do meczu z Milanem przystąpi bardzo zmotywowany.Największe szanse na dogonienie snajpera Juventusu w batalii o miano najskuteczniejszego piłkarza Serie A TIM ma Romelu Lukaku. Rosły napastnik Interu Mediolan w weekend sprawdzi defensywę UC Sampdorii, której bardzo ważną częścią jest. Czy reprezentant Polski powstrzyma belgijskiego gwiazdora?Słynne O Clássico, czyli mecz dwóch najbardziej utytułowanych portugalskich drużyn, tym razem będzie nie tylko prestiżowym wydarzeniem, ale również będzie miał olbrzymie znaczenie dla układu sił w ścisłej czołówce tabeli. Drugie w stawce FC Porto, by podtrzymać szanse na dogonienie prowadzącego w lidze Sportingu CP, musi pokonać SL Benfikę, która aktualnie zajmuje trzecią pozycję. Dlatego Smoki podejdą do hitu wiosny bardzo zmotywowane, a ich kibice liczą przede wszystkim na skuteczność piłkarzy ofensywnych: Moussy Maregi, Mehdiego Taremiego i Sérgio Oliveiry. Sporo pracy będą mieć także obrońcy Porto na czele z doświadczonym Pepe, ponieważ stawią czoła Harisowi Seferoviciowi, snajperowi Benfiki i aktualnemu liderowi strzelców Liga NOS.Czy Paris Saint-Germain na ostatniej prostej wyprzedzi LOSC Lille i zdobędzie czwarte z rzędu mistrzostwo Francji? Paryżanie na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zajmują drugie miejsce i tracą do lidera tylko jeden punkt. W poprzedni weekend w starciu z silnym RC Lens do końca zachowali zimną krew i zwyciężyli 2:1. Chłodne głowy, cierpliwość i rozwaga przydadzą się im także w wyjazdowym spotkaniu ze Stade Rennais, równie wymagającym przeciwnikiem, który wygrał aż pięć z ostatnich siedmiu ligowych meczów i zachowuje szansę na wywalczenie prawa gry w Lidze Europy UEFA. Kibice drużyny ze stolicy kraju liczą jednak na kolejne trzy punkty, które mogą dać paryżanom fotel lidera Ligue 1 Uber Eats.Jeśli Bayern Monachium pokona Borussię Mönchengladbach, to niezależnie od wyników w innych spotkaniach 32. kolejki Bundesligi, zdobędzie już dziewiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy bardzo liczą na rewanż, ponieważ w pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie przegrali 2:3, mimo że prowadzili 2:0. Jednego gola strzelił w tamtym spotkaniu, który wciąż ma szansę na pobicie wyczynu Gerda Mülllera, który pół wieku temu zdobył w jednym sezonie ligowym rekordowe 40 bramek. Polak w obecnych rozgrywkach ma ich na koncie 36. W sobotę kibice mogą spodziewać się wielu trafień, ponieważ w każdym meczu Bayernu z Borussią Mönchengladbach w ostatnich pięciu latach padały co najmniej trzy gole.Przed fanami najbardziej prestiżowej serii wyścigowej na świecie kolejna odsłona "walki pokoleń" z udziałem rywalizującego o ósme mistrzostwo świata Lewisa Hamiltona z młodszym o ponad dziesięć lat Maksem Verstappenem. Utytułowany Brytyjczyk w tym sezonie wygrał wyścigi w Bahrajnie i Portugalii, a depczący mu po piętach Holender pierwszy przekroczył linię mety na słynnym włoskim torze w Imoli. Obaj będą faworytami do zwycięstwa także podczas Grand Prix Hiszpanii, które odbędzie się na dobrze znanym kierowcom i kibicom Circuit de Barcelona-Catalunya, gdzie oprócz corocznych wyścigów często organizowane są także oficjalne testy. Jego trasa została niedawno delikatnie zmodyfikowana, co będzie dla kierowców dodatkową trudnością. W niedzielę Lewis Hamilton powalczy o już piąte zwycięstwo z rzędu na tym obiekcie, ale musi się mieć na baczności, bo oprócz Maksa Verstappena bardzo groźni będą także inni młodzi kierowcy, m.in. Lando Norris i Charles Leclerc.Zmagania na torze w Hiszpanii będą wyjątkowo ważne dla polskich kibiców, ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie w oficjalnym treningu wystąpi Robert Kubica. Rezerwowy kierowca zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN zastąpi w bolidzie Kimiego Räikkönena podczas piątkowej sesji, która rozpoczyna się o godzinie 11:25. Jak doświadczony krakowianin wypadnie na tle innych zawodników?Plan transmisji:Piątek (7 maja):• 11:25 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, Filip Kapica• 14:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Urban• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 22:40(Eleven Sports 1)Sobota (8 maja):• 11:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip Kapica• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski• 14:55 FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mikołaj Kruk, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski, studio: Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (9 maja):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 13:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian Chabiniak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (10 maja):• 20:00- podsumowanie rundy (Eleven Sports 1)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)• 21:10 Liga NOS:(Eleven Sports 3)