Szósty sezon "Comedy Club" w Comedy Central. Gospodarzem Rafał Rutkowski

Łukasz Szewczyk

• Comedy Central rusza z emisją szóstego sezonu popularnego formatu "Comedy Club".

• Gospodarzem szóstego sezonu stand-up'owego show jest Rafał Rutkowski

Ekipa szóstego sezonu "Comedy Club" / Fot. Comedy Central

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników stand-upu.Comedy Central powraca z najnowszą odsłoną "Comedy Club". Szósty sezon udowodni, że dobry humor i różnorodność idą w parze. W nowych odcinkach zobaczymy występy w wykonaniu najpopularniejszych polskich komików i utalentowanych stand-up'erek, które pokażą, że "Fajny stand-up jak na dziewczynę" to po prostu fajny stand-up.Na scenie pojawią się m. in.: Michał Pałubski, Wiolka Walaszczyk, Jacek Stramik, Ola Petrus, Karol Kopiec, Czarek Jurkiewicz, Tomek Jachimek, Ewa Błachnio czy Marlena Mysza. Gospodarzem wydarzenia będzie Rafał Rutkowski - artysta kabaretowy i stand-uper słynący z unikalnego poczucia humoru, które w połączeniu z jego talentem aktorskimi rozbawi najbardziej odpornych na dowcip!Zdjęcia do szóstego sezonu "Comedy Club" realizowane były w kwietniu, w warszawskim teatrze Sabat. Premierowe odcinki szóstego sezonu emitowane będą od 8 maja, w każdą sobotę i niedzielę o godz. 22:30 na antenie Comedy Central.Premierze programu towarzyszą działania promocyjne pod hasłem "Łączy nas humor", które potrwają do 13 czerwca 2021. Kreację stworzył wewnętrzny dział marketingu ViacomCBS, za produkcję odpowiada DZIKI FILM, a media zaplanował dom mediowy Wavemaker. Kampania obejmuje kanały własne Viacom CBS oraz emisję video i display w internecie (m.in Yotube, Facebook, Tik Tok, Spotify).