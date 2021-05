Angielska rozgrzewka przed finałem Ligi Mistrzów, walka o puchary w Ekstraklasie - piłkarski weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Mecz o mistrzostwo Hiszpanii - czyli Barcelona - Atletico, rozgrzewka przed finałem Ligi Mistrzów w Premier League, hitowy mecz w Bundeslidze

• Taki będzie piłkarski weekend na antenach Canal+

Różnice w tabeli? Minimalne. Emocje? Gwarantowane. Tak w skrócie można opisać sobotni hit LaLiga Santander pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Cztery kolejki przed końcem ligi sprawa mistrzowskiego tytułu nadal jest otwarta, a sobotni mecz może wiele wyjaśnić. Piłkarze Diego Simeone mają obecnie zaledwie dwa punkty przewagi nad goniącymi potentatami - Barceloną i Realem.Przed samym spotkaniem nie zabraknie atrakcji dla sympatyków hiszpańskiej piłki. Wśród gości w studiu znajdą się między innymi Rodri (zawodnik Manchesteru City, w przeszłości Atletico) oraz legendarny hiszpański obrońca Andoni Goikoetxea. Komentatorami prosto z Camp Nou będą Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała, a reporterami Piotr Laboga i Jan Urban (były zawodnik i trener Osasuny Pampeluna).Manchester City i Chelsea nie pozostawili złudzeń swoim rywalom i zameldowali się w finale Ligi Mistrzów. Odbędzie się on jednak dopiero 29 maja. Trzy tygodnie wcześniej obie drużyny spotkają się w Premier League. The Citizens mogą zapewnić sobie tytuł mistrzowski, a Chelsea zbliżyć się do zapewnienia sobie miejsca w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Zawodnicy Thomasa Tuchela czują bowiem na swoich plecach oddech West Hamu, który nie zamierza odpuścić historycznej szansy na powrót do najbardziej elitarnych europejskich rozgrywek.Borussia Dortmund od wielu lat postrzegana była jako druga siła w Bundeslidze. Od kilku sezonów forma zawodników z Signal Iduna Park nie pozwala im na walkę o mistrzostwo. Dortmundczycy nie byli w tym sezonie w stanie chociaż przez chwilę zagrozić hegemonii Bayernu, zajmując obecnie odległe piąte miejsce w tabeli. Zdecydowanie odmienne nastroje panują w Lipsku, który w sobotnim meczu może zapewnić sobie tytuł wicemistrzowski przy jednoczesnym zachowaniu jeszcze teoretycznych szans na wygranie Bundesligi. Drużyna Łukasza Piszczka nadal jest w grze o miejsce w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. W ostatnich czterech kolejkach zmniejszyła swoją stratę do czwartego, dającego miejsce w tych elitarnych rozgrywkach, Eintrachtu do zaledwie jednego punktu.Plan transmisji:Piątek (7 maja)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek JóźwiakSobota (8 maja):• 11:55 Dreman Futsal Opole Komprachcice - Fit-Morning Gredar Futsal Brzeg nSPORT+komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marcin Baszczyński• 15:00 FC Barcelona - Atletico Madryt: studio przedmeczowe CANAL+ PREMIUMprowadzący: Maja Strzelczyk, Piotr Domagała• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Family)komentarz: Mateusz Borek, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Zakrzewski, Jarosław Koliński• 16:10 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 18:15 FC Barcelona - Atletico Madryt: studio pomeczowe CANAL+ PREMIUMprowadzący: Maja Strzelczyk, Piotr Domagała• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 18:30 WTA 1000 Mutua Madryt Open - finał CANAL+ FAMILY, CANAL+ onlinekomentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 21:10 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (9 maja):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Bojanowski• 13:25 Fuchse Berlin - THW Kiel nSPORT+komentarz: Piotr Karpiński, Piotr Bugajny• 13:55 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 15:00 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:10 LaLiga:(Canal+ Family)komentarz: Szymon Ratajczak, Tomasz Lipiński• 16:30 Eltrox Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław nSPORT+komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Tomasz Wieszczycki• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Kamil Kosowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 19:15 Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Moje Bermudy Stal Gorzów nSPORT+komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Jarosław Koliński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik, gość: Piotr Żyła21:15 Magazyn PGE Ekstraligi nSPORT+prowadzący: Marcin MajewskiPoniedziałek (10 maja):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki