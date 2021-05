"Mulan", "Nowi mutanci", "Polowanie", "Samotne wilki" - weekend filmowy premium TV

Łukasz Szewczyk

• W repertuarze m.in.: "Mulan", "Nowi mutanci", "Jak być dobrą żoną", "Dziewczyna z doliny", "Głęboka rana", "Polowanie", "Bez pożegnania", "Samotne wilki"

W piątekkontynuuje emisję nowego serialu własnej produkcji(7 maja). Produkcja to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Sobotnią premierą będzie(8 maja). Czarna komedia, która w ironiczny sposób próbuje pokazać współczesne podziały wśród Amerykanów. Nabrzmiały one do tego stopnia, że ludzie już nie tylko dogryzają sobie w internecie, ale najchętniej wszyscy by się tam pozabijali. I o tym właśnie jest ten film. Grupa ludzi budzi się w lesie z kneblami w ustach. Uwalniają się, znajdują broń i zanim orientują się, że są zwierzyną w okrutnym polowaniu spora część z nich ginie. Reszta próbuje przeżyć i zorientować się gdzie są i dlaczego to właśnie oni zostali porwani i "zaproszeni" na tę imprezę. Odpowiedzi są naprawdę zaskakujące.W niedzielne popołudnie(9 maja). Najnowszy film o komiksowych mutantach z wydawnictwa Marvel to próba sprawdzenia się superbohaterów w zupełnie nowym gatunku kina. Tytułowi mutanci" są horrorem. Oto grupka nastolatków z nadprzyrodzonymi umiejętnościami podczas pobytu w tajemniczym szpitalu łączy swe siły w walce z równie nadnaturalnym przeciwnikiem. To film, który może zainteresować zarówno fanów kina superbohaterskiego, jak i miłośników horrorów.Z kolei wieczorem(10 maja). Państwo Robert i Paulette Van der Beck prowadzą szkołę, w której dziewczęta uczą się, jak być dobrymi żonami. Kiedy głowa rodziny umiera, wdowa odkrywa, że przybytek jest w finansowych tarapatach. Sytuacji nie polepsza trwająca właśnie rewolucja obyczajowa, które odrzuca dawny, konserwatywny ład. Francuska komedia osadzona u schyłku lat 60., z niezawodną Juliette Binoche w roli głównej.Weekend wrozpocznie film(8 maja). Lata osiemdziesiąte XX wieku. Julie (Jessica Rothe) jest artystyczną duszą, która spędza czas z najlepszymi przyjaciółkami na zakupach w centrum handlowym i planowaniu kreacji na bal maturalny. Wszystko jednak zmienia się, kiedy poznaje Randy'ego (Josh Whitehouse), punkowego muzyka z Sunset Strip. Pomimo sprzeciwu przyjaciół i rodziny, Julie musi wyrwać się z bezpiecznego świata, podążać za swoim sercem i odkryć, co jest dla niej naprawdę ważne.Musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku, który na zawsze zmienił życie amerykańskich nastolatków.Niedzielną Megapremierąbędzie film(9 maja). Kiedy cesarz Chin (Jet Li) wydaje dekret mówiący, że jeden mężczyzna z rodziny musi służyć w armii cesarskiej, by bronić kraju przed najeźdźcami z północy, Hua Mulan (Yifei Liu), najstarsza córka szanowanego wojownika, wkracza, by zająć miejsce swojego chorego ojca. Przebrana za mężczyznę testowana jest na każdym kroku. Musi okiełznać wewnętrzną siłę, aby w pełni odkryć swój prawdziwy potencjał. Ta epicka podróż zmienia ją w honorową wojowniczkę i pozwala zdobyć szacunek narodu... i dumnego ojca.Uznana reżyserka Niki Caro ożywia epicką opowieść o legendarnej chińskiej wojowniczce w filmie Disneya. W jej postać wciela się Yifei Liu. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Oscara - za efekty specjalne oraz kostiumy.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(7 maja, Cinemax). Podczas świąt Bożego Narodzenia pewna para zaczyna zastanawiać się nad wspólną przyszłością. Ashley (Quinn Jackson) jest zainteresowana ślubem i posiadaniem dzieci, a Sama (Charles Gould) ta wizja przeraża. Ich związek staje pod znakiem zapytania. Kiedy na scenę wkracza jego atrakcyjny i prorodzinny przyjaciel z dzieciństwa, Nolan (John Anderson), życie Sama zaczyna wymykać się spod kontroli. Mężczyzna stara kurczowo trzymać się Ashley, desperacko odpierając starania groźnego rywala. Mroczna i niezwykle błyskotliwa komedia opowiadająca o miłosnym trójkącie.W sobotę(8 maja, Cinemax 2) Lisa (Nina Hoss), niegdyś genialna dramatopisarka, jakiś czas temu przestała tworzyć. Kobieta mieszka z rodziną w Szwajcarii, ale jej serce pozostało w Berlinie, bijąc w rytmie serca jej brata bliźniaka Svena (Lars Eidinger), słynnego aktora teatralnego. Kiedy mężczyzna zapada na złośliwą postać białaczki, ich relacje staje się jeszcze bliższa. Lisa nie chce zaakceptować rzeczywistości i robi co w jej mocy, aby Sven mógł wrócić na scenę. Dla niego zaniedbuje wszystko inne, a nawet ryzykuje utratę męża... Poruszający dramat opowiadający o miłości, straconych nadziejach i ambicjach oraz sile pasji.Niedzielną premierą będzie film(9 maja, Cinemax). Lily (Susan Sarandon) i Paul (Sam Neill) postanawiają zaprosić swoich najbliższych do domku nad morzem, aby poinformować ich, że kobieta postanowiła przerwać walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Para planuje spędzić pełen miłości weekend, ale dochodzi do napięć między Lily a jej córkami - Jennifer (Kate Winslet) i Anną (Mia Wasikowska). W zbiorowym pożegnaniu biorą też udział zięć Lily (Rainn Wilson), jej wieloletnia przyjaciółka (Lindsay Duncan), partner córki (Bex Taylor-Klaus) i wnuk (Anson Boon).Dramat pełen nadziei i miłości, który opowiada o celebracji życia.Drugą premiera jest film(9 maja, Cinemax 2). Więzienie o podwyższonym rygorze. Arnold Drexler (Fred Adenis), aby skrócić swój 15-letni wyrok, postanawia ujawnić organizację stojącą za jego zbrodniami. To, czego on, inni więźniowie i wielu strażników więziennych nie rozumie, to jak głęboko skorumpowani są poszczególni bohaterowie. Uwięzienie Arnolda wywołuje brutalną reakcję jego kolegów z celi, Vica (Joel Minguet) i Toniego (Pau Barredo), którzy również postanawiają się zemścić.Nakręcony w surowy sposób, nieprzewidywalny kryminał