Łukasz Szewczyk

Monika Olejnik rozmawia z ludźmi kultury, nauki i sportu w nowym programie TVN24 GO

• Na platformie TVN24 GO zadebiutował premierowy odcinek nowego programu "Monika Olejnik. Otwarcie"

• Jest to autorski cykl wywiadów, w którym dziennikarka zaprasza do szczerej rozmowy ludzi kultury, sztuki, sportu oraz nauki.



GO

Fot. TVN