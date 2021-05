Piłkarski tydzień w Eleven Sports. Czternaście meczów na żywo

Łukasz Szewczyk

• Końcówka sezonu w piłkarskiej Europie jest w tym roku wyjątkowo emocjonująca, a walka o mistrzostwo, udział w międzynarodowych rozgrywkach i o utrzymanie będzie toczyć się do ostatniej kolejki.

• W tygodniu na antenie ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć na żywo spotkania o dużym znaczeniu dla losów rywalizacji w czołowych ligach.

W poprzedniej kolejce LaLiga Santander cztery drużyny walczące o mistrzostwo zremisowały swoje mecze, dzięki czemu wyścig o tytuł stał się jeszcze bardziej emocjonujący. Jednym z jego uczestników jest Real Madryt, który do prowadzącego Atlético traci tylko dwa punkty. By nie wypaść z gry o krajowy prymat, Królewscy muszą w czwartek pokonać Granadę CF, co może okazać się wyzwaniem, ponieważ ich rywale niedawno wygrali z FC Barceloną.We Włoszech trwa zacięta walka o trzy miejsca premiowane awansem do Ligi Mistrzów UEFA. W niedzielę do zakwalifikowania się do tych prestiżowych rozgrywek zbliżył się AC Milan, który pewnie pokonał Juventus FC 3:0. W środę mediolańczycy ponownie zagrają w Turynie, ale ich przeciwnikiem będzie Torino FC. Drużyna Karola Linettego nie jest jeszcze pewna utrzymana w lidze, więc także zagra o pełną pulę i będzie dla nich wymagającym rywalem.Czwartej pozycji w tabeli Serie A TIM dającej prawo gry w Champions League broni SSC Napoli, które ostatni raz doznało ligowej porażki 21 lutego. Mimo bardzo dobrej formy drużyna Piotra Zielińskiego w meczu z Udinese Calcio nie może pozwolić sobie nawet na moment dekoncentracji, ponieważ ma zaledwie jeden punkt przewagi nad piątym Juventusem FC. Ekipa Wojciecha Szczęsnego nie złożyła broni i chce wyprzedzić zespół z Neapolu, ale do tego potrzebuje wygranej z groźnym US Sassuolo Calcio.O pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech walczy Hertha BSC. Zespół Krzysztofa Piątka nie przegrał w lidze od dwóch miesięcy, pokonując w tym czasie S.C. Freiburg i Bayer 04 Leverkusen. Czy berlińczycy wygrają także z ostatnim w tabeli FC Schalke 04 i przybliżą się do zachowania miejsca w Bundeslidze?Plan transmisjiLWtorek (11 maja):• godz. 18.55: Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: do potwierdzenia• godz. 18.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 21.25: Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebstian ChabiniakŚroda (12 maja):• godz. 17.55: Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz Majak• godz. 18.25: Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Piotr Czachowski• godz. 18.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• godz. 19.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• godz. 20.50: Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip KapicaCzwartek (13 maja):• godz. 19.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyńki• godz. 20.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 21.55: LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda