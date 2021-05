Dominik Szczepański autorem działu Sport na Wyborcza.pl 

Łukasz Szewczyk

• Od maja 2021 roku swoje teksty na Wyborcza.pl będzie publikować Dominik Szczepański, dziennikarz, pisarz i podróżnik.

• Kilka razy w miesiącu w dziale Sport ukazywać się będą jego artykuły poświęcone wyprawom w najwyższe góry świata - Himalaje i Karakorum

Dominik Szczepański był przed laty dziennikarzem "Gazety Wyborczej", później dał się poznać głównie jako pisarz i podróżnik. Jest uznawany za znawcę tematyki górskiej.- mówi Marcin Wesołek, kierownik działu Sport "Gazety Wyborczej".Pierwszy artykuł Dominika Szczepańskiego ukaże się na Wyborcza.pl już jutro - w środę, 12 maja 2021 r. To opowieść o Uelim Stecku, ikonie himaialzmu, laureacie dwóch Złotych Czekanów, bijącym rekordy prędkości, ratującym w górach ludzi, największym sportowcu wśród himalaistów. I o wątpliwościach dotyczących tego, czy jego najsłynniejsze brawurowe wejścia na Sziszapangmę (8013 m) i Annapurnę (8091 m) faktycznie miały miejsce.Dominik Szczepański to dziennikarz, autor i współautor książek "Szlak Wisły. 1200 km pieszej przygody" (Wydawnictwo Neverending Stories), "Na oceanie nie ma ciszy. Biografia Aleksandra Doby, który przepłynął Atlantyk kajakiem", "Nanga Parbat. Śnieg, kłamstwa i góra do wyzwolenia", "Spod zamarzniętych powiek" - biografia Adama Bieleckiego, "Czapkins. Historia Tomka Mackiewicza" (wydane nakładem Wydawnictwa Agora). Dwie ostatnie okazały się bestsellerami i były tłumaczone na francuski i włoski. Z bazy pod Nanga Parbat relacjonował pierwsze zimowe wejście na szczyt. Członek trzech wypraw eksploracyjnych do Parku Narodowego Chiribiquete w Kolumbii (nominacja do nagrody Travelera "National Geographic".)