Finał Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• W zawodach organizowanych w historycznej, pierwszej stolicy Węgier wystartuje 72 najlepszych pięcioboistów na świecie - po 36 kobiet i mężczyzn.

- mówi Klaus Schormann, przewodniczący Międzynarodowej Unii Pięcioboju Nowoczesnego.Dla światowej czołówki poza szansą na triumf w tej prestiżowej imprezie to również ostatnia możliwość na zdobycie punktów do światowego rankingu, na podstawie którego wyłonieni zostaną zawodnicy kwalifikujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Ostatnią szansą na rankingowe punkty będą jeszcze czerwcowe MŚ w Kairze.W Székesfehérvárze Polskę reprezentować będzie troje zawodników: Sebastian Stasiak i Łukasz Gutkowski oraz wysoko sklasyfikowana na światowych listach Anna Maliszewska. Biało-Czerwoni zostali zgłoszeni również do sztafety mieszanej, która tradycyjnie zaplanowana została w ostatni dzień imprezy, w niedzielę. Sztafetę mix kibice będą mogli zobaczyć na żywo w Sportklubie, z rywalizacji indywidualnej stacja przeprowadzi - w piątkowy wieczór i niedzielny poranek - obszerne relacje.W finale PŚ cztery kraje: Węgry, Niemcy, Wielka Brytania i Meksyk, będą mogły wystawić maksymalną liczbę, sześciu reprezentantów (po trzech mężczyzn i trzy kobiety). Ponadto Białoruś i Litwę reprezentować będą po trzy kobiety, a Francję i Egipt po trzech mężczyzn, co jest maksymalnym limitem w przypadku jednej płci. Aktualni mistrzowie świata, a więc Białorusinka Volka Silkina i Francuz Valentin Belaud, uzyskali automatyczną kwalifikację do finałowych zawodów cyklu.Wskutek wycofania się trzech zawodników w ostatniej chwili kwalifikacje zdobyli James Cook (Wielka Brytania), Ondrej Svechota (Czechy) i Pierre Dejardin (Francja), a w rywalizacji kobiet, także wskutek wycofania się trzech zawodniczek, Mariana Arceo (Meksyk), Sophia Hernandez (Gwatemala) i Elena Micheli (Włochy). Start w sztafecie mieszanej potwierdziło 15 reprezentacji, wśród nich Biało-Czerwoni.- mówi Klaus Schormann -Plany emisji z Finału PŚ w pięcioboju nowoczesnym:• finał kobiet - piątek 14 maja, godz. 22:45 (premiera)• finał mężczyzn - sobota 15 maja, godz. 8:00 (premiera)• sztafeta mieszana - niedziela 16 maja, godz. 17:00 (na żywo)