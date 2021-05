Onet.pl uczci 120. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego specjalnym projektem multimedialnym

Łukasz Szewczyk

• "Pilecki" to kolejny reportaż multimedialny przygotowany przez dziennikarzy Onetu.

• Projekt ma uczcić pamięć Witolda Pileckiego. Reportaż będzie miał premierę 13 maja, dokładnie w 120. rocznicę urodzin rotmistrza.

• Partnerami projektu są Instytut Pileckiego i Muzeum Auschwitz.

Multimedialny projekt Onetu "Pielecki"

W projekcie swoje siły połączyli dziennikarze, historycy, operatorzy, graficy i informatycy, żeby pokazać niezwykłą historię życia Pileckiego w nowoczesnej multimedialnej formie. Jest ona nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale pozwala opowiedzieć tę historię w zupełnie inny sposób. Materiał powstał w trzech wersjach językowych - polskiej, angielskiej i niemieckiej - żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców również poza Polską.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny i dyrektor programowy Onetu. -- dodaje. Reportaż "Pilecki" przygotowali dziennikarze Onet.pl: Mateusz Baczyński, Katarzyna Barczyk-Sikora, Przemysław Mosur-Darowski, Daniel Olczykowski, Szymon Piegza, Janusz Schwertner, Kamil Turecki i Marcin Wyrwał.- mówi Janusz Schwertner, dziennikarz Onetu i współautor reportażu "Pilecki".Przez siedem dni poprzedzających premierę Onet prowadził kampanię promocyjną, która odliczała do 13 maja, czyli 120. rocznicy urodzin Pileckiego. -- dodaje Janusz Schwertner.Partnerami projektu są Instytut Pileckiego i Muzeum Auschwitz. -- mówi dr Wojciech Kozłowski, Dyrektor Instytutu Pileckiego.- podkreśla Kozłowski.Do tej pory Onet zrealizował już trzy reportaże multimedialne: poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej z okazji 10. rocznicy, "Przystanek Polska" pokazujący kraj z perspektywy mieszkańców mniejszych miejscowości i miast oraz #Wysychamy, który poruszył problem suszy i innych zmian klimatycznych w Polsce. #Wysychamy, przygotowany wspólnie przez dziennikarzy Onetu i NOIZZ, był w 2020 roku nominowany do Nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne.