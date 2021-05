Łukasz Szewczyk

Paweł Wilkowicz szefem redakcji sportowej platformy Viaplay w Polsce

• Paweł Wilkowicz będzie kierował redakcją sportową należącego do Nordic Entertainment Group (NENT Group) serwisu streamingowego Viaplay

• Dołączy on do NENT Group obejmując od lipca stanowisko Sport Editor in Chief

• Start platformy Viaplay w Polsceplanowany jest na sierpień 2021 roku

Fot. Viaplay / NENT Group