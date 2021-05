Finał Pucharu Niemiec na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (13 maja 2021 roku) rozegrany zostanie finał Pucharu Niemiec

• Prestiżowe trofeum zagrają RB Lipsk i Borussia Dortmund

Już w czwartek poznamy zwycięzcę Pucharu Niemiec! Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie o prestiżowe trofeum zagrają RB Lipsk i Borussia Dortmund. W minioną sobotę te zespoły zmierzyły się ze sobą w meczu ligowym, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem BVB 3:2, co zwiastuje wielkie emocje w finale! RB Lipsk walczy o pierwszy w historii triumf w Pucharze Niemiec. W 2019 roku piłkarze z Lipska przegrali w swoim pierwszym finale z Bayernem Monachium 0:3. Borussia Dortmund to czterokrotny zwycięzca Pucharu Niemiec. Po raz ostatni zawodnicy BVB sięgnęli po to trofeum w sezonie 2016/17. Na boisku w barwach Borussii Dortmund może wystąpić Łukasz Piszczek.Transmisja wielkiego finału Pucharu Niemiec rozpocznie się w czwartek (13 maja 2021 roku) o godz. 20:35 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Mecz skomentuje duet Mateusz Borek - Sławomir Chałaśkiewicz.