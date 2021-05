TVP Jan Paweł

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (13 maja 2021 roku) w 40. rocznicę zamachu na Papieża Jana Pawła II, Telewizja Polska przygotowała specjalna ofertę programową.

Środa 13 maja 1981 roku miała być kolejnym, intensywnym dniem pontyfikatu Jana Pawła II. Nic nie zapowiadało dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się po godzinie 17.00 na placu św. Piotra. To wtedy 23-letni Mehmet Ali Ağca oddał dwa strzały w stronę Ojca Świętego. Ciężko ranny Jan Paweł II natychmiast został przewieziony do Polikliniki Gemelli, gdzie lekarze rozpoczęli walkę o jego życie. Zaraz po zamachu w przekazie nadanym przez Radio Watykańskie z polikliniki Gemelli Papież powiedział: "Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam".13 maja 2021, dokładnie w 40. rocznicę tych dramatycznych wydarzeń, TVP 1 i TVP Polonia zaproszą na transmisję koncertu upamiętniającego cierpienie oraz niezwykły akt wybaczenia. Wystąpią m.in.: Piotr Cugowski, Tomasz Szczepanik, Sebastian Karpiel-Bułecka, Olga Szomańska, Alicja Szemplińska, Dariusz Malejonek "Maleo", Kamil Czeszel z udziałem Chóru Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, a także Eleni - artystka, dla której wybaczenie ma niezwykle osobisty wymiar.Widowisko "Modlę się i przebaczam" zilustrowane zostanie archiwalnymi nagraniami z udziałem Papieża oraz fragmentami Ewangelii. W trakcie koncertu widzowie będą mogli zobaczyć eksponaty związane z zamachem ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Szczególny wymiar ma także miejsce, w którym odbędzie się koncert. Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach zbudowany został jako wotum wdzięczności Bogu za wybór Papieża Polaka i za cudowne ocalenie jego życia w zamachu 13 maja 1981 roku. Początek transmisji na antenach TVP1 i TVP Polonia o godz. 20.15. Koncert poprowadzi Tomasz Wolny.Ponadto 13 maja o godz. 17.00 TVP3 będzie transmitować Mszę Świętą z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Tego samego dnia o godz. 20:05 TVP Historia pokaże film dokumentalny "Zamach". Kto tak naprawdę stał za atakiem na Jana Pawła II? W jaki sposób komunistyczne służby specjalne prowadziły akcje dezinformacyjne? Do jakich wniosków doszli polscy prokuratorzy prowadzący w tej sprawie śledztwo? Odpowiedzi poszukuje reżyser filmu, Piotr Litka. Bada m.in. rozległe powiązania tureckiego zamachowca, sprawdza tzw. bułgarski ślad, analizuje działania polskich oraz sowieckich wywiadów. Udaje się mu również dotrzeć do unikalnych materiałów NRD-owskiej Stasi. Co z nich wynika? "Zamach" Piotra Litki ujawni wiele nieznanych faktów i wątków dotyczących dramatycznych wydarzeń z 1981 roku.