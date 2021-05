Cyfrowy Polsat: Mniej abonentów płatnej TV, więcej użytkowników telefonii komórkowej i intenetu

Łukasz Szewczyk

• Grupa Cyfrowy Polsat w pierwszym kwartale 2021 roku notuje spadek liczby telewizyjnych usług abonamentowych

• Rośnie liczba abonentów usług telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego

•

Na koniec marca 2021 roku Cyfrowy Polsat posiadałw systemie abonamentowym (spadek o 6 tys. rok do roku), w tym 1,206 mln usług multiroom (wzrost o 19 tys. rok do roku). Dodatkowo z płatnej telewizji w systemie przedpłatowym (pre-paid) operator posiada 225 tys. aktywnych usług (wzrost o 53 tys. rok do roku).Z kolei liczba usług konfrontatywnychplasuje się na poziomie 8,552 mln (wzrost o 535 tys. rok do roku), a usług pre-paid 2,458 mln (wzrost o 65 tys.). Natomiast liczba usług abonamentowychwynosi 1,821 mln (wzrost o 33 tys.) oraz 53 tys. (spadek o 20 tys.) w systemie pre-paid.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. -- dodaje,(wzrost o 65 tys. rok do roku). Liczba RGU posiadanych przez klientów SmartDOM wzrosła do 6,41 mln.z usług Grupy Cyfrowego Polsatu korzystało, co oznacza spadek o 95 tysięcy. Jak czytamy w raporcie, ujemny bilans to przede wszystkim skutek konsolidacji kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenie usług na jednego klienta (wzrost o 5,7 proc.)Łączna liczba usług (kontraktowych i przedpłaconych) wyniosła 18,094 mln, co oznacza wzrost o 658 tys. rok do roku.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. -- dodaje.W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Polsat zanotowała wzrost wszystkich głównych wskaźników finansowych. Przychody Grupy wzrosły o 5% r/r do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA o 5,5% do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie blisko 1,4 mld zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 2,78x (dług netto/EBITDA LTM).