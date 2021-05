Trzy wyścigi F1 i mecze Ekstraligi hitami czerwca w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu na antenach kanałów Eleven Sports będzie dominować motorsport

Stacja zaplanowała transmisje trzech wyścigów Formula 1, w których dojdzie do zaciętej walki • Lewisa Hamiltona z Maksem Verstappenem o fotel lidera klasyfikacji generalnej kierowców.

• Fani żużla będą mogli obejrzeć mecze PGE Ekstraligi z udziałem głównych kandydatów do mistrzostwa Polski

Nowy sezon Formula 1 od początku trzyma w napięciu i wszystko wskazuje na to, że walka o mistrzostwo świata będzie w tym roku bardzo wyrównana. Lewis Hamilton jest liderem i ma szansę na ósmy tytuł w karierze, ale niezwykle groźny Max Verstappen robi wszystko, by przegonić Brytyjczyka i po raz pierwszy sięgnąć po to cenne trofeum. Oprócz nich wysokie aspiracje potwierdzają też inni czołowi kierowcy, jak choćby Valtteri Bottas, Lando Norris, Charles Leclerc, Sergio Pérez czy Carlos Sainz. Równie ciekawie przebiega rywalizacja wśród konstruktorów, gdzie Mercedes-AMG Petronas F1 Team ma silną konkurencję w postaci Red Bull Racing Honda, a o swoje miejsca na podium mocno zabiegają także McLaren F1 Team, Scuderia Ferrari Mission Winnow oraz Alpine F1 Team. W czerwcu elita motorsportu spotka się aż trzy razy - podczas Grand Prix™ Azerbejdżanu, Grand Prix™ Turcji i Grand Prix™ Francji. Szczególnie emocjonująco zapowiada się pierwszy z tych wyścigów, bo na uwielbianym przez zawodników ulicznym torze w Baku jest sporo zakrętów, które umożliwiają bezpośrednią walkę na trasie. Podczas poprzednich zmagań w stolicy Azerbejdżanu różnica między zwycięzcą, Valtterim Bottasem, a drugim Lewisem Hamiltonem wyniosła zaledwie 1,5 sekundy. Jak będzie tym razem?Plan transmisji:• FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2021, 4 - 6 czerwca• FORMULA 1 TURKISH GRAND PRIX 2021, 11 - 13 czerwca• FORMULA 1 EMIRATES GRAND PRIX DE FRANCE 2021, 25 - 27 czerwcaFani żużla doczekali się najciekawszego sezonu PGE Ekstraligi od kilku lat! Broniąca mistrzostwa Polski FOGO UNIA Leszno napotkała silny opór ze strony takich klubów jak MOJE BERMUDY STAL Gorzów, MOTOR Lublin czy BETARD SPARTA Wrocław i nie może być pewna kolejnego tytułu. Pozostałe zespoły również mają wiele do powiedzenia, a to oznacza, że czerwiec na torach najlepszej żużlowej ligi świata zapowiada się ekscytująco. Dla wspomnianej drużyny z Leszna szczególnie trudny będzie mecz z ELTROX WŁÓKNIARZEM Częstochowa. Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej i spółka mają w pamięci poprzednie starcie z tym rywalem, w którym wprawdzie wygrali 49:41, ale losy zwycięstwa ważyły się aż do dwóch ostatnich biegów. Popisowe zawody w szeregach ekipy z Częstochowy zaliczył wówczas Leon Madsen, zdobywca aż 14 punktów. Sporych emocji powinno dostarczyć także spotkanie w Gorzowie, gdzie MOJE BERMUDY STAL podejmie ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz. W barwach gospodarzy kibice zobaczą aktualnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, który znajduje się w życiowej formie. Natomiast po stronie gości kluczową rolę może odegrać Nicki Pedersen, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w ligowej stawce.Najważniejsze transmisje:• FOGO UNIA Leszno - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa, 11 czerwca• MOJE BERMUDY STAL Gorzów - ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz, 25 czerwca