TVN7 kręci nowy serial codzienny "Papiery na szczęście". W roli głównej Adriana Kalska

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN7 rozpoczęła właśnie prace nad nowym serialem codziennym "Papiery na szczęście".

• Produkcja oparta na autorskim pomyśle stacji na telewizyjne ekrany trafi jesienią 2021 roku.

• W rolach głównych zobaczymy Adrianę Kalską, Jakuba Sasaka oraz Mateusza Kmiecika.

Serial opowiada historię Marty, żony znanego piłkarza Krisa, która wraz z dwójką dzieci decyduje się porzucić swoje luksusowe życie i postanawia zacząć wszystko od zera. Zatrudnia się w rodzinie zamożnych deweloperów, gdzie poznaje przystojnego Adama. Oboje zakochują się w sobie, ale Adam - król życia - jest otoczony wianuszkiem kobiet i wydaje się najgorszym kandydatem na nową miłość, zwłaszcza, że Marta obiecała sobie już nigdy nie związać się z kimś takim jak jej mąż... Czy Marta odnajdzie w życiu szczęście? Czy pomimo przeciwności losu uda jej się znaleźć prawdziwą miłość?"Papiery na szczęście" to serial codzienny o miłości i przeznaczeniu, którego bohaterowie napotkają na swojej drodze wiele przeciwności losu. W dążeniu do szczęścia będą musieli stawić czoła licznym intrygom i rodzinnym tajemnicom. W serialu pojawią się również wątki komediowe oraz sensacyjne.Za produkcję odpowiadają twórcy sukcesu serialu "Zakochani po uszy" - autorami scenariusza są Ilona Łesyk-Moczulska i Michał Zasowski, reżyserką serialu Regina Zawadzka-Bigaj, autorem zdjęć Jacek Fabrowicz, a producentką Krystyna Lasoń. Zdjęcia do serialu "Papiery na szczęście" również będą realizowane w Krakowie. W główne role wcielą się Adriana Kalska (Marta), Jakub Sasak (Adam), Mateusz Kmiecik (Kris).Premiera jesienią 2021 roku na antenie TVN7 oraz na platformie Player.pl