Survivalowe reality-show z kontrowersyjnymi celebrytami. "One Night Squad" od maja w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Dziesięcioro odważnych i kontrowersyjnych celebrytów znanych widzom z reality show spotka się razem w jednym programie.

• Przez 10 dni będą pokonywać kilometry rajskich plaż Zanzibaru, by zawalczyć o luksus i imprezę życia.

Ich przygoda z reality show zaczyna się od nowa. Chociaż są przekonani, że wszystko już wiedzą i wszystko widzieli, szybko się zorientują, że rajskie wakacje mogą mieć zupełnie inne oblicze. Na bajeczny Zanzibar zostali zaproszeni pod przykrywką kolejnego programu reality, w którym czeka ich rozrywkowe towarzystwo i odpoczynek w egzotycznych klimatach. Pierwszy dzień spędzą w willi nad brzegiem oceanu bawiąc się i flirtując. Jednak już następnego dnia czeka ich niespodzianka. High life się kończy i wszyscy lądują z plecakami na zanzibarskiej plaży. Przez 10 dni będą przemierzać Zanzibar, a podczas tej wędrówki każdego dnia czeka na nich wymagające zadanie. Zwycięzca otrzyma przywilej spędzenia nocy w willi. Do świata luksusu na tę krótką chwilę może zaprosić jednego z pozostałych uczestników wyprawy. A przegranym pozostanie rozbicie obozowiska na plaży i nocleg w spartańskich warunkach.- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl."One Night Squad" to show, w którym celebryci zamienią imprezowe życie i beztroską zabawę na walkę, ćwiczenie hartu ducha i sprawdzanie granic swoich możliwości. Czy odnajdą się w tej niepewnej, bezkompromisowej i pełnej adrenaliny rzeczywistości? W programie zobaczymy najbarwniejszych bohaterów polskich reality show. Będą to uczestnicy "Hotelu Paradise"(Beata "Ata" Postek, Ania Adamczyk, Łukasz Karpiński), "Big Brothera"(Magda Wójcik) i "Top Model" (Michał Baryza), gorące nazwiska z "Love Island"(Adrianna Śledź, Mikołaj Jędruszczak) oraz popularni uczestnicy "Warsaw Shore"(Damian "Stifler" Zduńczyk, Anastasiya Yandaltsava i Piotr "Pedro" Polak). Program poprowadzi dziennikarka Aleksandra Sworowska.Premiera 10-odcinkowej serii odbędzie się już 28 maja 2021 roku w serwisie Player.pl, gdzie co tydzień emitowane będą dwa odcinki serii. Program dostępny również będzie na antenie TVN7. Za jego produkcję odpowiada firma Golden media