Rozmowa z synem prezydenta USA w TVN24 i TVN24 GO

Łukasz Szewczyk

• TVN24 wyemituje wyjątkową rozmowę Piotra Kraśko z Hunterem Bidenem, synem Prezydenta Stanów Zjednoczonych

• Jest to jedyny taki wywiad udzielony polskim mediom.

Hunter Biden, prawnik i artysta. Ukończył Uniwersytet Georgetown i Yale Law School. Pracował w korporacjach, organizacjach non-profit i jako rzecznik uniwersytetów jezuickich.W rozmowie z Piotrem Kraśko opowie o momencie, w którym dowiedział się o zwycięstwie swojego ojca w wyborach prezydenckich oraz zdradzi jak udało mu się przewidzieć Brexit i dlaczego jest wielkim fanem Polski. Syn Prezydenta Stanów Zjednoczonych przybliży również kulisy swojej walki z uzależnieniami i tragiczną historię własnej rodziny.Swoje wspomnienia Hunter Biden spisał w książce "Same piękne rzeczy", którą nazywa "listem miłosnym" adresowanym do swojej rodziny. Publikacja ukaże się w Polsce 19 maja nakładem Wydawnictwa Agora.Premierowa emisja wywiadu w piątek (14 maja 2021 roku) o godz. 20:30 w TVN24. Od rana rozmowa będzie też dostępna w TVN24 GO.