Polsat Boxing Promotions stawia na młodych. Hitem weekendu gala Polsat Boxing Night 10

• Gala Polsat Boxing Night 10 będzie hitem sportowego weekendu na antenach Polsatu Sport

• Oficjalną ceremonię ważenia poprzedził briefing prasowy poświęcony powstaniu grupy Polsat Boxing Promotions.

Ceremonia ważenia przed galą Polsat Boxing Night 10 Cieślak vs Kaszinski / Fot. Bartłomiej Zborowski

Nowa grupa promotorska Polsat Boxing Promotions za cel stawia sobie odbudowę polskiego boksu olimpijskiego oraz zawodowego. -- powiedział Emil Jędrzejewski, Prezes Polsat Boxing Promotions- dodał Fiodor Łapin, Wiceprezes Polsat Boxing PromotionsSpektrum działania Polsat Boxing Promotions będzie prowadzenie ośrodków szkoleniowych dla boksu olimpijskiego oraz działalność klasycznej grupy promotorskiej zrzeszającej profesjonalnych pięściarzy. -- mówi Przemysław Krok, Wiceprezes Polsat Boxing Promotions oraz Promotor Michała CieślakaZa sprawą nowej grupy promotorskiej. Ceniony i rozchwytywany ekspert oprócz pracy przy transmisjach pięściarskich będzie także pełnił funkcję konsultanta Polsat Boxing Promotions. To właśnie były Mistrz Europy stoi za matchmakingiem trzech walk amatorskich, które znalazły się na karcie gali Polsat Boxing Night 10 Cieślak vs Kaszinski.- mówi Grzegorz Proksa, Polsat Boxing Promotions- dodaje Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji PolsatNa gali Polsat Boxing Night 10, która odbędzie się 14 maja 2021 roku, oprócz walk amatorskich dojdzie także do pojedynku kobiet z udziałem pierwszej polskiej mistrzyni świata - Ewy Piątkowskiej. W ringu wystąpi także szereg zawodników od lat wyróżniających się na krajowym rynku, takich jak Przemysław Runowski, Daniel Rutkowski, Nikodem Jeżewski czy Robert Talarek. Najjaśniejszym punktem karty walk bezsprzecznie jest jednak wspomniany Michał Cieślak, którego rywalem będzie legitymujący się identycznym rekordem 20 zwycięstw i 1 porażki Jurij Kaszinski. Rosjanin podobnie jak Polak marzy o pojedynku mistrzowskim, a zwycięzca starcia zaplanowanego na 14 maja otrzyma prawo walki o pas federacji IBF w wadze junior ciężkiej. Dla Cieślaka będzie to już piąty występ w ringu Polsat Boxing Night i jednocześnie drugi w walce wieczoru.Transmisja dostępna będzie od godziny 16:00 w Super Polsacie, a od godz. 19:00 także w Polsacie Sport. Od 22:00 galę oglądać będzie można również Polsacie.