"Multiliga+" na finał sezonu Ekstraklasy w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Czas na końcowe rozstrzygnięcia w PKO Bank Polski Ekstraklasie.

• W niedzielę (16 maja 2021 roku) w Canal+ Sport "Multiliga+", czyli symultaniczna transmisja wszystkich spotkań z 30. kolejki.

Mistrza i wicemistrza Polski poznaliśmy już kilka kolejek temu, jednak dalej nie wyłoniono ostatniej drużyny, która będzie reprezentować Polskę w Lidze Konferencji UEFA. Przed 30. kolejką o czwarte miejsce walczy aż pięć drużyn: Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin oraz Warta Poznań. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie mają piłkarze Waldemara Fornalika, którym do osiągnięcia celu wystarczy zwycięstwo nad Wisłą Kraków. Pozostałe drużyny muszą liczyć na potknięcie gliwiczan.Emocji nie powinno zabraknąć również w walce o utrzymanie. Faworytem do pozostania w lidze jest Stal Mielec, która przed ostatnią kolejką ma trzypunktową przewagę nad Podbeskidziem. Aby się utrzymać, mielczanie muszą przynajmniej zremisować ze Śląskiem Wrocław, albo liczyć na przegraną Podbeskidzia Bielsko-Biała w meczu z mistrzem Polski - Legią Warszawa (całe spotkanie również w Canal+ Premium oraz Canal+ 4K). "Górale" muszą zatem liczyć na cud, a ich utrzymanie w PKO Bank Polski Ekstraklasie będzie z pewnością wspominane przez lata przez ich kibiców.Studio przed 30. kolejką rozpocznie się w niedzielę (16 maja 2021 roku) już o 16:30 w Canal+ Sport i Canal+ Online. Prowadzącymi będą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń. Podczas Multiligi+ ekran telewizora zostanie podzielony na osiem części, tak, aby fani mieli podgląd na każdą z muraw, a gdy na którejś z aren padnie gol - widz zostanie uprzedzony o tym fakcie charakterystycznym dżinglem, a realizator w trybie pełnoekranowym zaprezentuje zdobytą bramkę okraszoną opiniami komentatorów."Multiligę+" obejrzeć będzie można w Canal+ Sport oraz za pośrednictwem Canal+ Online.Plan transmisji 30 kolejki Ekstraklasy:Niedziela (16 maja):• 16:30studio przedmeczowe (Canal+ Sport / Canal+ Online)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 17:25(Canal+ Premium / Canal+ 4K / Canal+ Online)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Lech Poznań - Górnik Zabrze (Canal+ FIlm / Canal Online)komentarz: Michał Kornacki, Marcin Baszczyński• 17:25 Śląsk Wrocław - Stal Mielec (nSport + / Canal+ Online)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 17:25 Piast Gliwice - Wisła Kraków (Canal+ Now / Canal+ Online)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 17:25 Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (Canal+ Online)• 17:25transmisja symultaniczna z wszystkich meczów (Canal+ Sport / Canal+ Online)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:30studio pomeczowe (Canal+ Sport / Canal+ Online)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń