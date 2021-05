Finał Pucharu Anglii, kluczowe starcia lig europejskich - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wielki finał Pucharu Anglii, w którym Chelsea FC zmierzy się z Leicester City.

• Emocji można spodziewać się także w LaLiga Santander, gdzie Atlético Madryt i FC Barcelona zagrają mecze o kluczowym znaczeniu dla losów mistrzostwa Hiszpanii.

• Fani żużla będą emocjonować się konfrontacją dwóch utytułowanych klubów Ekstraligi

The Emirates FA Cup to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie, które cieszą się wielkim prestiżem i uznaniem wśród kibiców nie tylko na Wyspach Brytyjskich. W 140. finale Pucharu Anglii znajdująca się ostatnio w fantastycznej formie Chelsea FC zmierzy się z zaliczającym bardzo udany sezon Leicester City. Na legendarnym Wembley Stadium widzowie zobaczą w akcji takie gwiazdy, jak Mason Mount, Timo Werner, Jamie Vardy czy Kelechi Ihenacho. Dla The Blues to szansa na dziewiąty triumf w FA Cup, a Lisy staną przed szansą na swoje pierwsze, historyczne trofeum. Obie drużyny w ostatnim czasie potwierdziły doskonałe przygotowanie wygrywając ważne starcia - Chelsea z Realem Madryt w walce o finał Ligi Mistrzów UEFA, a Leicester w angielskiej ekstraklasie z Manchesterem United. Kto okaże się lepszy w najważniejszym klubowym meczu tego roku w Anglii? Zapowiada się fantastyczne widowisko! Co więcej, po raz pierwszy od wielu miesięcy spotkanie piłkarskie tej rangi będą mogły zobaczyć na trybunach aż 22 tysiące fanów.Emocje w walce o mistrzostwo Hiszpanii sięgają zenitu. W najbliższy weekend odbędą się mecze przedostatniej kolejki, które mogą rozstrzygnąć, komu przypadnie tytuł w tym sezonie. Prowadzące w tabeli Atlético Madryt zmierzy się z CA Osasuną mając dwa punkty przewagi nad Realem Madryt oraz cztery nad FC Barceloną. Zwycięstwo sprawi, że przed finałową serią spotkań Atléti znajdą się w komfortowym położeniu, a przy korzystnych dla nich wynikach innych meczów już teraz zapewnią sobie triumf w rozgrywkach! Ekipa trenera Diego Simeone będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, bo drużyna z Pampeluny w bieżącej kampanii zatrzymała już tak silne zespoły jak Real Madryt, Villarreal CF czy Real Sociedad.Równolegle na Camp Nou FC Barcelona będzie mierzyć się z Celtą Vigo. Leo Messi i spółka muszą wygrać, ponieważ tylko to może przedłużyć ich szanse na mistrzostwo. O sukces nie będzie jednak łatwo, bo rywale pozostają niepokonani od czterech kolejek i w końcówce sezonu niespodziewanie włączyli się do walki o awans do europejskich pucharów.W najbliższy weekend odbędą się mecze przedostatniej kolejki niezwykle wyrównanego sezonu ligi francuskiej. LOSC Lille jest coraz bliżej tytułu mistrzowskiego, ale nie może sobie pozwolić choćby na moment dekoncentracji. Jeśli zespół trenera Christophe'a Galtiera pokona AS Saint-Étienne, a w rozgrywanym równolegle spotkaniu Paris Saint-Germain nie zdobędzie kompletu punktów, to będzie mógł świętować swój pierwszy tytuł od 10 lat! Kluczową rolę w tej konfrontacji może odegrać turecki napastnik Burak Yilmaz, który w pięciu ostatnich starciach strzelił w sumie aż sześć goli przesądzających o punktach dla jego drużyny. Goście z Saint-Étienne nie mają zamiaru ułatwiać ekipie z Lille zadania i liczą na równie dobry występ jak jesienią, kiedy zremisowali z nią 1:1.Mecze Juventusu FC z Interem Mediolan są określane jako Derby d'Italia i należą do głównych wydarzeń każdego sezonu ligi włoskiej. Najbliższe spotkanie tych drużyn zapowiada się szczególnie emocjonująco. Stawka jest szczególnie wysoka dla Starej Damy, która zajmując piąte miejsce w tabeli i walczy o powrót do pierwszej czwórki, aby zagwarantować sobie awans do Ligi Mistrzów UEFA. Z kolei Nerazzurri mają już zapewnione mistrzostwo kraju i zrobią wszystko, by przypieczętować tytuł, a jednocześnie pozbawić odwiecznego rywala szans na kwalifikację do elitarnych rozgrywek. Ozdobą starcia na Allianz Stadium będzie pojedynek Cristiano Ronaldo z Romelu Lukaku, głównych kandydatów do korony króla strzelców Serie A TIM.Równie ciekawie zapowiadają się derby Rzymu, w których AS Roma zmierzy się z S.S. Lazio. Stawka konfrontacji zespołów ze stolicy jest bardzo wysoka, bo oba liczą się w grze o awans do następnej edycji europejskich pucharów. Wilki postarają się o rewanż za poprzedni mecz z lokalnym rywalem, w którym przegrały aż 0:3. Tym razem w zdobyciu kompletu punktów ma im pomóc 19-letni Nicola Zalewski. Młody Polak coraz odważniej poczyna sobie w barwach Romy, a przed tygodniem zanotował swoją pierwszą asystę w lidze włoskiej.Piłkarze Bayernu Monachium przed tygodniem zapewnili sobie mistrzostwo Niemiec, ale na dwie kolejki przed końcem rozgrywek wciąż mają o co walczyć. Lider Bawarczyków, Robert Lewandowski, poluje na rekord Gerda Müllera, który 39 lat temu w jednym sezonie strzelił aż 40 goli. "Lewemu" brakuje do jego pobicia tylko dwóch trafień, więc w najbliższy weekend podczas wyjazdowego starcia z SC Freiburgiem może zapisać się na kartach historii niemieckiej ekstraklasy. Z kolei Bayern potrzebuje dziewięciu bramek do końca kampanii, aby pobić rekord liczby goli uzyskanych przez jeden zespół w pojedynczym sezonie Bundesligi. Przybliżenie się do tego osiągnięcia w ten weekend może być sporym wyzwaniem, bo drużyna z Freiburga jest u siebie bardzo groźna i wciąż mierzy w awans do europejskich pucharów.Mecze FOGO UNII Leszno z MARWIS.PL FALUBAZEM Zielona Góra należą do najbardziej prestiżowych spotkań ligowych w Polsce. Konfrontacje ekip z położonych blisko siebie ośrodków żużlowych przyciągają szczególną uwagę kibiców, a u zawodników wyzwalają dodatkowe pokłady adrenaliny. W najbliższym starciu lesznianie chcą udowodnić, że po zawirowaniach z początku sezonu nie ma już śladu i są gotowi mocno bronić mistrzostwa Polski. Fani gospodarzy wierzą przede wszystkim w Emila Sajfutdinowa i Janusza Kołodzieja, którzy od początku rozgrywek prezentują równą i wysoką formę. Ich pojedynki z asem gości, Patrykiem Dudkiem, będą z pewnością ozdobą widowiska na Stadionie im. Alfreda Smoczyka.Sporych emocji można spodziewać się także w Grudziądzu, gdzie ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM podejmie MOTOR Lublin. Przed gospodarzami trudne zadanie, bo zespół z Lublina ma za sobą świetny początek sezonu i jest wiceliderem tabeli. Grudziądzanie liczą jednak na powtórkę z poprzedniego spotkania tych ekip, kiedy wygrali 46:44. Tamten mecz był niezwykle emocjonujący i trzymał w napięciu do ostatniego biegu. Oby podobnie było tym razem.Plan transmisji:Piątek (14 maja):• 22:10 Liga NOS:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz ZielińskiSobota (15 maja):• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 14:55 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, reporter: Mikołaj Kruk• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:05 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Michał Zachodny, Adam Targowski• 18:55 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:45 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Ryszard Dołomisiewcz,• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński• 23:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (16 maja):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 15:25 2. Bundesliga:Aue (Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 17:55 Bundesliga:(ELeven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 18:25 LaLiga Santander:a (Eleven Sports 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (17 maja):• 20:00- podsumowanie rundy (Eleven Sports 1)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)