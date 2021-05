Finał "Kliniki Skeczów Męczących" w Polsacie. Gościem Piaseczny, na scenie Grabowski i Kwiatkowski

Łukasz Szewczyk

• W weekend telewizja Polsat wyemituje finałowy, 11. odcinek show "Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących".

• Gościem specjalnym programu był Andrzej Piaseczny

• Na scenie zagościł również artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski oraz aktor Andrzej Grabowski

Andrzej Piaseczny gościem Kliniki Skeczów Męczących / Fot. Polsat

Andrzej Piaseczny gościem Kliniki Skeczów Męczących / Fot. Polsat

Andrzej Grabowski w programie "Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących" / Fot. Polsat

W ostatnim w tym sezonie odcinku, gospodarze leczyli śmiechem Andrzeja Piasecznego. Jakie niespodzianki przygotowano dla naszego gościa? Andrzej m.in. wziął udział w muzycznym wyzwaniu przygotowanym przez chłopaków z Kabaretu Skeczów Męczących. Dzięki temu powstał materiał na kolejny przebój Artysty. Dziennikarki zaangażowane, czyli Baśka Polak oraz Janina Niezaszybka przeprowadziły z zaproszonym gościem alternatywny wywiad, który rozśmiesza do łez. Oczywiście nie mogło zabraknąć stałego punktu programu - czyli skeczu o gościu w wykonaniu Kabaretu K2. Natomiast, Igor Kwiatkowski przygotował fenomenalny stand-up muzyczny, podczas którego zinterpretował m.in. tekst piosenki Andrzeja Piasecznego. Okazało się, że jego utwór ma inne, ukryte znaczenie...W premierowym skeczu Kabaretu Skeczów Męczących "Król Poniatowski" przeniesiemy się do przeszłości... ale także do przyszłości. Jak w nowej rzeczywistości odnajdą się bohaterowie? Czy podróż w czasie ich mocno zaskoczy?Po raz ostatni w tym sezonie powrócił "Stylista fryzur". Obostrzenia zostały zdjęte, więc nasz fryzjer (Jarosław Sadza) i jego Asystentka Andżelika (Adrianna Borek) wrócili do pracy. Ich pierwszym klientem był... Pan Prezes (Andrzej Grabowski) ze swoim kotem, który bardzo potrzebował strzyżenia. Przy okazji tej wizyty, na audiencję do Prezesa przyjechała Prezydentowa Agata Duda (Monika Dryl), która musiała załatwić ważne sprawy wagi państwowej.Tym razem "Sztab kryzysowy", czyli Kabaret Moralnego Niepokoju nie będzie zarządzał żadnym kryzysem...za to uda się na pielgrzymkę pokutno-dziękczynną do Częstochowy na Jasną Górę.Za oprawę muzyczną odcinka odpowiada przebojowy zespół Enej.Emisja finałowego odcinka programu "Kabaret na żywo. Klinika Skeczów Męczących" na antenie Polsatu w niedzielę (16 maja 2021 roku) o godzinie 20:00.