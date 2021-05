Świątek walczy o półfinał, emocje w Ekstralidze, finał Ekstraklasy - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Hitem weekendu w Canal+ będzie mecz Igi Świątek, która o półfinał turnieju WTA w Rzymie.

• W Ekstraklasie "Multiliga+", czyli symultaniczną transmisję wszystkich spotkań z 30. kolejki

• Ciekawie zapowiada się również niedzielny hit PGE Ekstraligi

Po obronie dwóch piłek meczowych w drugiej partii, Iga Świątek pokonała Barborę Krejcikovą i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. W nim Polka zmierzy się z Eliną Svitoliną, która wyeliminowała Garbiñe Muguruzę. Ostatni raz na tym etapie we włoskim turnieju grała Agnieszka Radwańska, która w 2014 przegrała z Jeleną Janković. Ewentualny awans Świątek do półfinału będzie więc najlepszym wynikiem polskiej zawodniczki w historii włoskiego turnieju. Transmisja spotkania ćwierćfinałowego z turnieju w Rzymie w piątek na antenie Canal+ Sport.Mistrza i wicemistrza Polski poznaliśmy już kilka kolejek temu, pewne miejsce na podium ma również Pogoń Szczecin. Dalej jednak nie wyłoniono ostatniej drużyny, która będzie reprezentować Polskę w eliminacjach do Lidze Konferencji UEFA. W 30. kolejce o czwarte miejsce powalczy aż pięć drużyn: Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, Zagłębie Lubin oraz Warta Poznań.Emocji nie powinno zabraknąć również w rywalizacji o utrzymanie. Faworytem do pozostania w lidze jest Stal Mielec, która przed ostatnią kolejką ma trzypunktową przewagę nad Podbeskidziem. Aby się utrzymać, mielczanie muszą przynajmniej zremisować ze Śląskiem Wrocław, albo liczyć na przegraną Podbeskidzia Bielsko-Biała w meczu z mistrzem Polski - Legią Warszawa (to spotkanie będzie można obejrzeć również w Canal+ Premium oraz Cana+ 4K).Spotkanie Betard Sparty Wrocław z Moje Bermudy Stal Gorzów to niewątpliwy hit 6. rundy PGE Ekstraligi. Szczególną uwagę warto zwrócić na najważniejszych zawodników obu ekip: czyli Bartosza Zmarzlika, Martina Vaculika, Macieja Janowskiego oraz Artioma Łagutę, którzy od początku sezonu prezentują się znakomicie. Faworytem meczu we Wrocławiu będzie Stal, która nie zaznała jeszcze smaku porażki w tym sezonie. Betard Sparta od trzech kolejek musi radzić sobie bez swojego lidera - Taia Woffindena, ale nawet bez Anglika wrocławianie potrafili pokonać w bardzo dobrym stylu Eltrox Włókniarza Częstochowa. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 16 maja o 19:45 na nSport+.Plan transmisji:Piątek (14 maja):• 18:00(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Ignacik, Dawid Celt• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Sobota (15 maja):• 11:00(Canal+ Sport)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 11:55 Futsal:(nSport+)komentarz: Adam Zakrzewski, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Przemysław Rudzki• 15:00(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Family)komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 1 Liga Żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Dawid Stachyra• 18:30 1 Liga Żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Dankiewicz• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Ignacik• 20:55 Premier League(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)• 23:30(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech Kijanowski, Gabriel RogaczewskiNiedziela (16 maja):• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 12:55 1 Liga Żużlowa::(nSport+)komentarz: Michał Mitrut• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Jarosław Koliński• 14:30(Canal+ Sport)komentarz: Michał Lewandowski, Tomasz Wiktorowski• 15:00 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Kamil Kosowski• 15:15 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Krzysztof Cegielski• 16:30studio przedmeczowe (Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 16:30transmisja symultaniczna finałowej kolejki (Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Now)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 17:25 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Film)komentarz: Michał Kornacki, Marcin Baszczyński• 17:25 Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Online)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Online)• 16:30studio pomeczowe (Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:45 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński• 19:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 20:55 Liguea 1:(Canal+ Sport)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Now)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Bojanowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 21:45(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)Poniedziałek (17 maja):• 18:00 1 Liga Żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Gleń• 20:30(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak• 21:40(Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Gleń• 22:30(nSport+)prowadząca: Karolina Wieszczycka• 23.00(nSport+ / Canal+ Family)