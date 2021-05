Kulinarny show "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" w Polsacie. Kto w jury?

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły nagrania do programu kulinarnego "Family Food Fight. Pojedynek na smaki"

• W nowym show rodziny powalczą tytuł najlepiej gotującej rodziny

w kraju i czek na 100 tys. Złotych

• Emisja w telewizji Polsat. Kto w jury?

Ewa Wachowicz, Adam Borowicz i Piotr Gąsowski / Fot. materiały TV Polsat

Wspólne gotowanie to czas spędzony z najbliższymi, ukochane smaki z dzieciństwa, dużo powodów do radości i... wielkie wyzwanie. Nie trzeba być profesjonalistą, żeby świetnie radzić sobie w kuchni. Uczestnicy "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" to udowadniają. Dla nich czas spędzony na wspólnym przygotowywaniu posiłków to jedna z największych przyjemności. Przepisy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Gotowania uczą się od najmłodszych lat (kto nie chował się pod stołem, kiedy w kuchni działy się cuda?) i przede wszystkim wierzą, że robią to naprawdę dobrze. Tak dobrze, że zdecydowali się stanąć do pojedynku na smaki.Drużyny składać się będą z trzech członków rodziny: rodziców lub dziadków, braci i sióstr, ciotek, wujków, a nawet dzieci. Uczestnicy będą musieli wyjść ze swojej strefy komfortu (a przynajmniej z kuchni, w której przecież wszystko mają pod ręką), gotować pod presją czasu, dzielić się obowiązkami i skutecznie ze sobą współpracować. Będą się wspierać, pomagać sobie, ale jak to bywa nawet w najbardziej kochającej się rodzinie, pojawią się różnice zdań, zabawne pomyłki i gorsze dni. Nie razy usłyszymy: "nic mi dzisiaj nie wychodzi!", albo: "dlaczego to jest jeszcze nie gotowe?!".W każdym odcinku uczestnicy otrzymają dwa kulinarne zadania. W pierwszym rywalizować będą o specjalnie przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. Wygraną jest 100 tys. zł i tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce.Zmagania uczestników oceniać będzie. Spróbują każdego dania, będą porównywać przepisy i pytać o rodzinne sekrety, dawać profesjonalne rady, ale również w swoich ocenach kierować się sercem. I oczywiście gorąco dyskutować, bo czy jedzenie można oceniać na zimno? W jury zasiądzie, której nikomu nie trzeba przedstawiać - znana widzom Polsatu z programu "Ewa Gotuje", autorka książek kucharskich i doświadczona jurorka. W swoich sądach jest wyrozumiała, ale też konkretna i wymagająca. Z koleiuwielbia podróże - przede wszystkim te kulinarne. Nie tylko doskonale zna się na jedzeniu, ale również sam świetnie gotuje. Widzowie kochają go za poczucie humoru, radość życia i dystans do siebie. Trzecie miejsce przy stole zajmie charyzmatyczny vloger i gospodarz autorskich programów kulinarno-podróżniczych. O regionalnych specjałach, przepisach i przygotowywaniu jedzenia mówi z taką pasją, że nawet ci, którzy "przypalają jajecznicę" będą mieli ochotę spędzić trochę czasu w kuchni. Czym nasi jurorzy będą kierowali się w swoich ocenach? Czy mają podobne gusta kulinarne? Czy szybko wybiorą swoich faworytów? O tym przekonanym się już niedługo!Program "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" na zlecenie Telewizji POLSAT produkuje firma Endemol Shine Polska.