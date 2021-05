"Dorastanie z przytupem", "Czarna wdowa", "Król Staten Island" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Król Staten Island", "Dorastanie z przytupem", "Czarna wdowa", "Siła przyzwyczajenia", "Relikt", "Osamotniona".

W piątekfinał polskiego serialu(14 maja). Jest to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Sobotnią premierą będzie(15 maja). Która godzina? Najwyższa pora, aby ogarnąć się i zacząć żyć. Komedia obyczajowa w reżyserii Judda Apatowa, autora "40-letniego prawiczka". Poznajcie Scotta - aspirującego tatuażystę, amatora marihuany i wiecznego obiboka, który wciąż nie potrafi wyprowadzić się z domu rodzinnego. Judd Apatow, autor "40-letniego prawiczka", przedstawia kolejną komedię obyczajową o spóźnionym dorastaniu.Z kolei w niedzielę(16 maja). Pete Davidson jako starszy kolega z rodzicielskich koszmarów. Amerykańska komedia z niezmiennie popularnego nurtu "coming-of-age". Szesnastoletni Mo zaczyna kumplować się z Zekiem, byłym chłopakiem swojej siostry. Zeke jest od niego o siedem lat starszy, lecz niekoniecznie bardziej dojrzały. To leń i drobny kryminalista, który sprowadza zapatrzonego w niego dzieciaka na złą drogę. Komedia o dorastaniu, poszukiwaniu wzorców i buncie.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(14 maja, Cinemax). Carmen (Monic Hendrickx), była królowa narkotyków, finguje swoją śmierć, aby ukryć się w Kanadzie. Wierzy, że dzięki temu jej dzieci będą mogły wieść spokojne życie w rodzinnym Amsterdamie. Stara się nie wychylać, do czasu kiedy pewnego wieczoru bliska jej osoba zostaje zaatakowana. Carmen nie ma innego wyjścia, jak tylko przyjść jej na ratunek. W ramach samoobrony zabija sprawcę i błyskawicznie zostaje aresztowana i odesłana do Holandii. Jej najbliżsi są w szoku. Nie brakuje też osób, które wciąż mają z nią niedokończone sprawy. Kiedy problemy zaczynają narastać, kobieta musi raz na zawsze skończyć swoją przeszłość, aby uratować rodzinę. Holenderski thriller kryminalny, który zdobył dwie nagrody Golden Film.W sobotę(15 maja, Cinemax 2). Hilla wybiera się na romantyczne wakacje, a Emmi organizuje przyjęcie w domu. Kiedy idą do szkoły z Milją, spotkanie z nieznajomym przynosi nieoczekiwany zwrot akcji. Młoda aktorka Emppu jest pełna sprzecznych emocji, przygotowując się do największej roli w swoim życiu. Aleksi, niedoświadczony prokurator, przygotowuje się do swojej pierwszej sprawy sądowej. Natomiast będąca ofiarą zbrodni Niina od lat czeka, aż jej sprawa zostanie rozpatrzona. Miia urządza imprezę firmową. Jej nastrój radykalnie się zmienia, gdy koleżanka Katja uprzedza ją o zbliżającym się do niej szefie. Obraz przedstawia jeden dzień z życia kilku kobiet i dekonstruuje z pozoru niezauważalną przemoc, której doświadczają zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym.W niedzielę(16 maja, Cinemax). Kiedy starzejąca się Edna (Robyn Nevin) znika w niewytłumaczalnych okolicznościach, jej córka Kay (Emily Mortimer) i wnuczka Sam (Bella Heathcote) przyjeżdżają do rozpadającego się wiejskiego domu rodzinnego i znajdują wskazówki dotyczące jej narastającej demencji. Po tym, jak Edna niespodziewanie wraca, obawy Kay związane z faktem, że jej matka nie chce lub nie jest w stanie powiedzieć, gdzie była, zderzają się z entuzjazmem Sam. Gdy jednak zachowanie Edny staje się coraz bardziej nieprzewidywalne, obydwie zaczynają wyczuwać, że w domu obecna jest podstępna siła, która próbuje przejąć kontrolę nad starszą kobietą.Drugą premiera będzie(16 maja, Cinemax 2). Końcówka lat sześćdziesiątych XX wieku. Jedenastoletnia Lucia (Marta Castiglia) zmuszona jest zamieszkać z babcią, podczas gdy jej rodzice emigrują do Francji w poszukiwaniu pracy. Dziewczynka nie jest zadowolona z faktu, że musi zostać we Włoszech. Z trudem przychodzi jej dorastanie w małej, tradycyjnej wiosce pod czujnym okiem surowej babci. Kobieta skrywa mroczny, rodzinny sekret, który mógłby złamać serce Luci. Nakręcony na przepięknym sycylijskim wybrzeżu dramat, który eksploruje uniwersalne tematy separacji, emigracji, konfliktów pokoleniowych i represji kobiet.