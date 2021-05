Roksana Węgiel i Oliwia Górniak wygrały 3 edycję "Dance Dance Dance" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Decyzją widzów TVP trzecią edycję programu "Dance Dance Dance" wygrały najmłodsze uczestniczki show Roksana Węgiel i jej przyjaciółka Oliwia Górniak.

• Nagroda główna - 100 tysięcy złotych trafi do Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

Tuż po ogłoszeniu werdyktu uczestniczki nie kryły wzruszenia z powodu wygranej.- wyznała tuż po ogłoszeniu wyników Roksana Węgiel.- powiedziała Oliwia Górniak.W trakcie finału trzeciej edycji "Dance Dance Dance" Roksana i Oliwia zaprezentowały choreografię do utworu "4 Minutes" Madonny i Justina Timberlake'a oraz układ do "Intoxicated" Martina Solveig & GTA. Dodatkowo Roksana Węgiel wcieliła się w rolę Michaela Jacksona z kultowego klipu "Thriller" a Oliwia Górniak, zatańczyła do przeboju "Le Freak" amerykańskiej formacji Chic.Druga finałowa para - Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka również wsparli wybraną przez siebie organizację charytatywną. Uczestnicy przekazali 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Azyl pod Psim Aniołem.Trzecią edycję "Dance Dance Dance" poprowadzili Małgorzata Tomaszewska oraz Aleksander Sikora.Taneczne występy uczestników oceniali Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk oraz Agustin Egurrola.