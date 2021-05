Więcej erotyki HD w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska powiększa ofertę programową kanałów dla dorosłych w jakości HD

Abonenci sieci UPC Polska zyskali dostęp do kolejnego kanały erotycznego w jakości HD -(pozycja numer 902). Kanały w ofercie operatora zastąpił wersję SD. Stacja wchodzi w skład dodatkowego pakietu eXtra, w którym znajdują się takę inne kanały erotyczne: Hustler TV, Brazzers TV HD, Eros HD oraz Eros XXX HD.Kilka dni wcześniej do oferty UPC Polska dołączył także międzynarodowy kanał informacyjny, który także w ofercie operatora zastąpił wersję SD. Kanał dostępny jest w dekoderach na pozycji 804 (Horizon / UPC TV 4K Box) oraz 347 (Mediabox).Łącznie telewizyjna oferta UPC Polska wzrosła do 162 kanały HD.