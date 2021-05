MiniMini+ szuka uczestników do nowego programu "Studio MiniMini". Ruszył casting

Łukasz Szewczyk

• Rybka MiniMini zaprasza dzieci do wspólnego odkrywania świata.

• Właśnie rozpoczęły się poszukiwania bohaterów do nowego programu dla najmłodszych.

Telewizja MiniMini+ zapowiada nowy program, w którym zaprosi widzów do wspólnych perypetii na szklanym ekranie. W programie "Studio MiniMini" dzieciaki odwiedzą ciekawe miejsca w Polsce i będą poznawać języki świata. Na widzów i uczestników programu czeka również dużo kreatywnej zabawy oraz gimnastyka dla najmłodszych.Co zrobić, by wziąć udział w programie? W tym celu należy nagrać filmik, w którym dziecko opowie kilka słów o sobie i o najlepszej przygodzie, która ją spotkała. W castingu mogą wziąć udział maluchy w wieku 4-7 lat. Na zgłoszenia Rybka MiniMini czeka do 25 czerwca 2021 roku za pośrednictwem strony studio.miniminiplus.pl.