Serialowy czerwiec na kanałach AXN. Wśród premier nowy serial "DOC: w twoich rękach"

Łukasz Szewczyk

• Wybitny szef oddziału wewnętrznego włoskiego szpitala walczący o powrót do normalności po utracie pamięci

• Nowe przygody policyjnego nowicjusza na posterunku w Los Angeles

• Młody MacGyver podczas kolejnych niebezpiecznych misji szpiegowskich

• Prywatny detektyw gwiazd i celebrytów wplątany w skomplikowane intrygi

to włoski serial medyczny. Lekarz i szef oddziału wewnętrznego szpitala, Andrea Fanti (w tej roli Luca Argentero), traci pamięć w wyniku postrzału w głowę. Andrea nie pamięta nic z ostatnich 12 lat życia. Poddaje się rehabilitacji na swoim starym oddziale, a wkrótce potem zostaje asystentem swoich byłych stażystów. Kiedyś budzący postrach szef, dziś musi zmierzyć się z nową rolą w szpitalu oraz walką o odzyskanie pamięci i rodziny. Premiera serialu "DOC: w twoich rękach" w środę 16 czerwca o godz. 20:00. Kolejne odcinki w środy o 19:50 w AXN.to oparta na faktach historia pochodzącego z małego miasteczka Johna Nolana, który po niespodziewanym rozwodzie postanawia zmienić swoje życie - chce zostać policjantem w Los Angeles. Jako najstarszy kadet w LAPD musi zmierzyć się z opinią przełożonych, że jego decyzja to tylko wybryk, spowodowany kryzysem wieku średniego. Jeśli nie dotrzyma kroku młodszym kolegom może sprowadzić niebezpieczeństwo zarówno na nich jak i na siebie. Ma jednak pewną przewagę - życiowe doświadczenie, determinację i poczucie humoru, które mogą pomóc mu odnieść sukces na nowej ścieżce kariery. W 3. sezonie serialu posterunkowy Nolan straci dobre imię w wyniku wpadki w dochodzeniu i będzie musiał na nowo odzyskać zaufanie kolegów. Premiera 3. sezonu serialu "Rekrut" we wtorek 1 czerwca o godz. 21:05. Kolejne odcinki we wtorki o 21:05 w AXN.to remake kultowego serialu z lat 80. ubiegłego wieku z niezapomnianym Richardem Deanem Andersonem. Nowy MacGyver (Lucas Till) jest młodszy od pierwowzoru, chętniej się bije i nie jest obojętny na wdzięki płci przeciwnej. Jedno pozostało niezmienne - dzięki swoim umiejętnościom potrafi uratować świat za pomocą spinaczy do papieru, zrobić bombę z urodzinowych świeczek i pokonać przeciwnika, używając jedynie gumy do żucia. Sprawy, których rozwiązania się podejmuje są tak wymagające, że korzysta z pomocy zaufanych współpracowników z Wydziału Spraw Zewnętrznych USA (przemianowanego na Fundację Feniksa). W 5. sezonie serialu drużyna MacGyvera zmierzy się między innymi z międzynarodową szajką przemytników broni oraz terrorystami próbującymi zdobyć śmiercionośną technologię. Premiera 5. sezonu serialu "MacGyver" w czwartek 24 czerwca o godz. 18:20. Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku po 19:00 w AXN.Komediato kolejna filmowa adaptacja słynnych powieści. Sherlock (Will Ferrell) i dr Watson (John C. Reilly) badają sprawę tajemniczego morderstwa w Pałacu Buckingham. O zbrodnię podejrzewają okrutnego mordercę i wieloletniego wroga duetu, profesora Jamesa Moriarty'ego. Kiedy na jaw wychodzą nowe fakty, największy detektyw świata i jego zaufany kompan muszą użyć swojego legendarnego sprytu i niekonwencjonalnych metod działania. Detektywi walczą z czasem, aby złapać zabójcę, zanim królowa stanie się jego kolejną ofiarą. Premiera filmu "Holmes i Watson" w sobotę 26 czerwca o godz. 17:55 w AXN.Akcja serialutoczy się w Los Angeles. Tytułowy bohater (w tej roli Liev Schreiber) zajmuje się rozwiązywaniem skomplikowanych spraw celebrytów i gwiazd. Ray całkiem dobrze radzi sobie z problemami swoich klientów, jednak własne często go przerastają. Podczas gdy jego brat Bunchy (Dash Mihok) zmaga się z alkoholizmem, a Terry (Eddie Marsan) z powstałą w wyniku kontuzji chorobą Parkinsona, po dwudziestoletniej odsiadce z więzienia wychodzi ojciec Mickey (Jon Voight). Z czasem zaczynają wychodzić na jaw mroczne tajemnice z przeszłości rodziny Donovanów. W nowym sezonie serialu Ray zostanie wplątany w śledztwo dotyczące zabójstwa policjanta i będzie musiał zmierzyć się z osobistą stratą podczas terapii. Premiera 7. sezonu serialu "Ray Donovan" w piątek 11 czerwca o godz. 22:05. Kolejne odcinki w każdy piątek o 22:05 i 23:10 w AXN Black.