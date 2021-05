Łukasz Szewczyk

Nowy film HBO "Oslo". W rolach głównych Ruth Wilson i Andrew Scott (wideo)

• "Oslo" to oparty na prawdziwych wydarzeniach film HBO przedstawiający historię tajnych negocjacji i cichych bohaterów, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku.

• Premiera filmu w maju w HBO GO, w czerwcu na antenie HBO

Fot. HBO