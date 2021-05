TVN, HBO, Eurosport i CNN w jednej grupie? WarnerMedia i Discovery chcą skuteczniej walczyć z Netflixem

Łukasz Szewczyk

• W najbliższym czasie może dojść do jednej z większych fuzji na światowym rynku medialnym

• W wyniku transakcji TVN zmieni właściciela i umocni swoją pozycję na rynku streamingowym

Jak wynika z ustaleń brytyjskiego dziennika Financial Times, w najbliższych dniach ma zostać ogłoszona fuzja koncernu WarnerMedia z Discovery. Rozmowy w tej sprawie są bardzo zaawansowane. To oznacza, że na rynku powstanie medialny gigant, który ma zaostrzyć walkę o widza. Szczególnie na rynku streamingowym, by skuteczniej konkurować z takimi serwisami jak Netflix, Disney+ czy Amazon.Przypomnijmy, do spółki WarnerMedia, której właścicielem jest telekomunikacyjny operator AT&T, należą takie medialne marki jak HBO, CNN czy Cartoon Network. Dodatkowo w styczniu spółka WarnerMedia streamiongową ekspansję na rynku europejskie, jeszcze w tym roku usługa HBO Max ma zadebiutować w Polsce Ewentualna fuzja będzie oznaczała także zmianę właściciela Grupy TVN, którą obecnie kieruje Discovery, po przejęciu w 2018 roku Scripps Networks Interactive. Do koncernu Discovery należy także sportowy kanał Eurosport, która posiada także platformę online Eurosport Player. Dodatkowo od kilku miesięcy w ramach TVN-owskiej platformy Player.pl dostępna jest także kolekcja Discovery+.Z medialnych doniesień wynika, że dzięki transakcji powstanie spółka notowana na giełdzie, której akcjonariuszami byliby WarnerMedia i Discovery. Taka współpraca daje wiele możliwości. Biorąc pod uwagę siłę marki HBO, nowy gigant od samego początku może postawić na rozwój serwisu HBO Max, który mógłby zostać wzbogacony o nowe treści rozrywkowe i dokumentalne Discovery+ oraz wydarzenia sportowe z anten Eurosportu.Firmy na razie nie komentują medialnych informacji.