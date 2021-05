Discovery i WarnerMedia łączą się. TVN, HBO, Eurosport i CNN w jednej grupie

Łukasz Szewczyk

• Powstanie światowy gigant medialny

Marki WarnerMedia + Discovery / Fot. materiały prasowe

Telekomunikacyjny koncern AT&T oraz medialny koncern Discovery ogłosiły sfinalizowanie umowy, na mocy której aktywa WarnerMedia z segmentu rozrywki premium, sportu i informacji zostaną połączone z wiodącymi podmiotami nonfiction, międzynarodowej rozrywki i sportu w samodzielny globalny podmiot rozrywkowy segmentu premium.- mówi John Stankey, prezes AT&T.Nowa spółka będzie konkurować globalnie na szybko rosnącym rynku treści oferowanych bezpośrednio konsumentom, oferując atrakcyjne treści abonentom w całym zakresie portfela, w tym HBO Max i niedawno utworzonego Discovery+. Transakcja ta połączy zarchiwizowaną bibliotekę treści WarnerMedia zawierającą popularne i cenne oryginalne treści ze światowym zasięgiem Discovery, bogatym zasobem treści w rozmaitych językach całego świata oraz głębokim doświadczeniem regionalnym w ponad 200 krajach i terytoriach. Nowa spółka będzie w stanie inwestować w więcej oryginalnych treści, zwiększyć możliwości programowe w całym spektrum swej globalnej płatnej telewizji linearnej i kanałów transmisyjnych, a także oferować bardziej innowacyjne doświadczenia wideo i w zakresie wyborów konsumenckich.- dodaje David Zaslav, prezes Discovery Inc.Spółka posiadać będzie jedną z najbogatszych na świecie bibliotek zawierającą ponad 200 tys. godzin legendarnych programów ii wiele innych. Nowa spółka będzie w stanie zwiększyć inwestycje i moce twórcze w odniesieniu do oryginalnych treści i programów; stworzy większe możliwości dla niezależnych twórców; oferować będzie swoim klientom innowacyjne możliwości angażowania się w treść, a także napędzać więcej inwestycji w wysokiej jakości treści dokumentalne, skierowane do całej rodziny.Na mocy porozumienia AT&T otrzyma 43 mld dolarów, a akcjonariusze AT&T otrzymają pakiet 71 proc. akcji w nowym podmiocie, podczas gdy akcjonariuszom Discovery przypadnie 29 proc. akcji w nowej spółce. Transakcję zatwierdziły zarządy zarówno AT&T, jak i Discovery. Nowo powstałą spółką będzie kierował David Zaslav, prezes i CEO Discovery.Przypomnijmy, do spółki WarnerMedia, której właścicielem jest telekomunikacyjny operator AT&T, należą takie medialne marki jak HBO, CNN czy Cartoon Network. Dodatkowo w styczniu spółka WarnerMedia streamiongową ekspansję na rynku europejskie, jeszcze w tym roku usługa HBO Max ma zadebiutować w Polsce Fuzja będzie oznaczała także zmianę właściciela Grupy TVN, którą obecnie kieruje Discovery, po przejęciu w 2018 roku Scripps Networks Interactive. Do koncernu Discovery należy także sportowy kanał Eurosport, która posiada także platformę online Eurosport Player. Dodatkowo od kilku miesięcy w ramach TVN-owskiej platformy Player.pl dostępna jest także kolekcja Discovery+.