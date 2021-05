Rekordowy wynik dzienny Grupy Kino Polska TV

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (15 maja 2021 roku) Grupa Kino Polska TV osiągnęła 4,68% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (16-49 lat) notując najlepszy wynik dzienny w swojej historii

Jak informuje nadawca, w bieżącym miesiącu Grupa notuje ponadto bardzo dobre wyniki dzienne w tzw. ogólnej grupie widzów. W sobotę, 8 maja, spółka miała w tym rynku rekordowe 4,30% udziału, a w sobotę 1 maja - 4,18%, co jest trzecim najlepszym osiągiem w historii firmy (SHR%, All 4+, live).Dane: Nielsen Audience Measurement; SHR%, All 16-49 i 4+, live; maj 2021