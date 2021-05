Z TVP i TV Republika do radiowej Trójki. Marta Piasecka nową prowadzącą

Łukasz Szewczyk

• Do zespołu Programu 3 Polskiego Radia dołącza Marta Piasecka, znana dotychczas z TVP oraz Telewizji Republika.

• Nową prowadzącą będzie można usłyszeć na antenie od środy 19 maja podczas audycji "Trójka przed południem".

Marta Piasecka / fot. Andrzej Wiktor

Marta Piasecka jest związana z TVP od połowy 2017 roku. Prowadziła "Panoramę", "Teleexpress", "Teleexpress na deser", "Kościół z Bliska". Obecnie jest gospodarzem "Info Raport" oraz "Info Dzień" w TVP Info. Z wykształcenia magister teologii.Teraz dołącza do zespołu Programu 3 Polskiego Radia, by poprowadzić audycję "Trójka przed południem". -- mówi Marta Piasecka."Trójka przed południem" to pasmo kulturalno-muzyczne poruszające najważniejsze zagadnienia współczesnej kultury w kraju i na świecie. W ramach audycji można usłyszeć rozmowy z gośćmi, zapowiedzi, recenzje interesujących wydarzeń. Stałymi punktami programu są: "Bed & Breakfast" czyli lekcje języka angielskiego na przykładzie muzycznych przebojów; "Trójkowy Felieton Kulturalny" opisujący aktualności wydawnicze i artystyczne oraz "Fajny film", w ramach którego można usłyszeć o premierach, wydarzeniach, prezentacjach i ciekawostkach ze świata filmu. Program jest nadawany od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 11.00 oraz w piątki, od godz. 10.00 do godz. 11.00. Wśród prowadzących są Katarzyna Cygler, Gabriela Andrychowicz i od 19 maja 2021 roku Marta Piasecka.