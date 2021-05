Serial "Włoska rodzina" i filmowe hity w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• TVP Kobieta rozpoczyna emisję włoskiego serialu "Włoska rodzina", który opowiada historię rodziny Rengoni, jednego z największych rodów na Półwyspie Apenińskim

"Włoska rodzina" - członkowie rodziny Rengoni są właścicielami dużej, dobrze prosperującej firmy. Akcja serialu rozpoczyna się w momencie, gdy familia świętuje 65. urodziny nestora klanu, Ernesto. Solenizant doczekał się imponującego potomstwa. Piątka jego dzieci ma przybyć na uroczystość do rodzinnej posiadłości. Niestety na przyjęcie nie dociera najstarszy syn. Rodzina otrzymuje telefon z informacją, że samolot, którym podróżował, rozbił się w tajemniczych okolicznościach, a jego ciała nie odnaleziono. Piękna sceneria, tajemnice przeszłości, miłosne intrygi i rodzinne konflikty. Jak potoczą się losy rodziny?Premiera serialu "Włoska rodzin: w niedzielę (23 maja 2021 roku) o godz. 20.25 na antenie TVP Kobieta. Kolejne odcinki włoskiej produkcji będą emitowane od 24 maja, codziennie od godz. 19:30.W codziennym wieczornym paśmie filmowym kanału widzowie obejrzą m.in.: oparty na prawdziwej historii życia malarki Margaret Keane, tworzącej intrygujące portrety kobiet i dzieci, dramat "Wielkie oczy" (emisja 17 maja, godz. 21:30), film "Na karuzeli życia", przedstawiający historię czwórki bohaterów, których losy splatają się w parku rozrywki (emisja 20 maja, godz. 21:30) i "Markizę Angelikę" poruszający film o losach kobiety wydanej wbrew własnej woli za mąż (emisja 31 maja, godz. 21:30).W TVP Kobieta nie zabraknie również propozycji dla miłośników komedii: "Męsko-damską rzecz", komedię o szkolnych wrogach, którzy pewnego ranka budzą się w... innym ciele - ona jako on, on jako ona, widzowie będą mogli obejrzeć 22 maja o godz. 22:35.Na opowieść "Mów mi Vincent", przedstawiającą losy samotnego hazardzisty, który nieoczekiwanie zaczyna opiekować się chłopcem - kanał zaprasza 28 maja o godz. 21:30, natomiast 29 maja o godz. 22:35 antena wyemituję "A psa biorę ja", historię walki o psa rozwodzącej się pary.