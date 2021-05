Filmowy czerwiec z FilmBox Premium

Łukasz Szewczyk

• Wciągający film przygodowy "Saga Wikingów", wzruszająca historia miłosna "Do szaleństwa" oraz oparta na kultowym serialu komedia "Baywatch. Słoneczny patrol".

Wśród premier miesiąca pojawi się film. To zrealizowana z rozmachem opowieść o losach skandynawskich wojowników, którzy muszą stawić czoła okrutnemu wrogowi. Wypędzeni z ojczyzny wikingowie wyruszają do Brytanii pod wodzą nieustraszonego Asbjörna (Tom Hopper). Wyprawę po złoto, która ma im zapewnić możliwość powrotu do kraju, przerywa jednak gwałtowny sztorm. Okręt rozbitków tonie, a oni sami, wyrzuceni na szkockim wybrzeżu, ledwie uchodzą z życiem. Wkrótce dochodzi do starcia z nieprzyjacielskimi wojskami... Zdjęcia do filmu nakręcono w Niemczech i Republice Południowej Afryki.to z kolei ciepła i wzruszająca opowieść o młodej Brytyjce, Annie (Felicity Jones), która w ramach wymiany studenckiej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.Na uczelni w Los Angeles poznaje Jacoba (Anton Yelchin). Studencka znajomość szybko przeradza się w głębsze uczucie. Ich idylla zostaje jednak przerwana, bo nieuchronnie zbliża się koniec nauki, a co za tym idzie wygasa ważność wizy Anny. Zakochana po uszy dziewczyna bagatelizuje tę sprawę i postanawia spędzić jeszcze z ukochanym wakacje. Nie podejrzewa, że za pogwałcenie przepisów wizowych przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę. Film został doceniony m.in. Główną Nagrodą Jury w Sundance za Najlepszy dramat. Felicity Jones za stworzoną przez siebie kreację zdobyła Nagrodę Gotham za Najlepszą przełomową rolę aktorską i Nagrodę Specjalną w Sundance za Najlepszy występ aktorski w dramacie.Widzowie, którzy chcieliby przenieść się na piaszczystą plażę i poczuć letni klimat, FilmBox Premium HD zaprasza na. Mimo, że film wyprodukowany został w zupełnie nowej konwencji, ma nawiązywać do kultowego już serialuz lat 90-tych. Ratownik Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) podejmuje walkę z potentatem paliwowym, którego działania mogą doprowadzić plażę do ekologicznej katastrofy. Mężczyzna musi połączyć siły z nielubianym przez siebie nowym, niestroniącym od zabawy członkiem drużyny ratowniczej, byłym olimpijczykiem Mattem Brodym (Zac Efron).Ponadto w czerwcowej ramówce FilmBox Premium HD znajdą się innefilmyz udziałem takich aktorskich gwiazd, jak m.in. Mark Wahlberg ("Gracz"), Ewan McGregor ("Autor widmo"), oraz Leonardo DiCaprio ("Zjawa"), a także wiele innych.