Łukasz Szewczyk

13 Ulica wraca z nową produkcjąserialową "Zabiłam swojego męża"

• NBCUniversal International Networks rozpoczyna przygotowania do produkcji nowego serialu dla francuskiego odpowiednika kanału 13 Ulica, czyli 13ÈME RUE.

• Zdjęcia do "Zabiłam swojego męża" rozpoczną się już tej wiosny we Francji.

• Serial pojawi się na innych kanałach z portfolio w NBCUniversal, tym w Polsce (13 Ulica)