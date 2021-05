Polska walczy o finał Eurowizji 2021. Transmisja w TVP1 i TVP Polonia

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (20 maja 2021 roku) na antenach TVP1 oraz TVP Polonia widzowie będą mogli obejrzeć drugi półfinał 65. Konkursu Piosenki Eurowizji 2021

• W koncercie wystąpi m.in. reprezentant Polski Rafał Brzozowski z utworem "The Ride"

W Ahoy Arena w Rotterdamie w dwóch półfinałach i finale konkursu wystąpi łącznie 39 reprezentantów z Europy oraz Australii. Wczorajsze półfinałowe zmagania artystów z 16 państw transmitowane były w TVP1 oraz TVP Polonia. Krajowi jurorzy oraz zgromadzeni przed telewizorami widzowie największą ilością głosów wyróżnili reprezentantów: Malty, Cypru, Rosji, Ukrainy, Norwegii, Szwecji, Azerbejdżanu, Belgi, Izraela oraz Litwy. Występy przedstawicieli tych państw będzie można oglądać w finale, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, 22 maja. Koncert transmitowany będzie na antenach TVP1 oraz TVP Polonia.Podczas czwartkowego koncertu zaprezentują się wykonawcy z kolejnych 17 państw. Reprezentant Polski wystąpi w konkursie z numerem 6. Widzowie z Polski będą mogli oddawać głosy podczas drugiego półfinału, jednak zgodnie z regulaminem konkursu publiczność z danego państwa nie może oddać głosu na reprezentanta ze swojego kraju. Zachęcamy gorąco Polonię mieszkającą w: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Gruzji, Czechach, Estonii, Bułgarii, Grecji, Austrii, Portugalii, Albanii, Finlandii, Danii, Serbii, Szwajcarii, Mołdawii, San Marino oraz na Łotwie i Islandii do głosowania na reprezentanta Polski. Drugi półfinał konkursu wyłoni kolejną dziesiątkę artystów, którzy wystąpią. Poza Polską w drugim półfinale zaprezentują się: Austria, Mołdawia, San Marino, Serbia, Islandia, Czechy, Grecja, Estonia, Dania, Bułgaria, Szwajcaria, Finlandia, Litwa, Gruzja, Portugalia oraz Albania.Organizatorem tegorocznej Eurowizji ponownie są Niderlandy (publiczni nadawcy NPO, NOS, AVROTROS wraz z Europejską Unią Nadawców) z uwagi na odwołanie zeszłorocznego konkursu w związku z pandemią koronawirusa. Ostatnim zwycięzcą Eurowizji jest Duncan Laurence z piosenką "Arcade", który w 2019 roku w Tel Avivie wywalczył zwycięstwo dla Niderlandów.Tegoroczne hasło konkursu brzmi "Open up". Organizatorzy pragną w ten sposób zachęcić wszystkich artystów oraz publiczność do podejmowania nowych wyzwań, otwarcia się na muzykę, na świat i drugiego człowieka. Myśl przewodnia konkursu jest też wyrazem nadziei, że po trudnych doświadczeniach ubiegłego roku otaczająca nas rzeczywistość powoli wraca do normalności.