Łukasz Szewczyk

Nowa oferta platformy Canal+. Pakiety premium Sport i Film, TVP 4K na Euro 2020

• Canal+ wprowadza na rynek nową ofertę premium

• Paczka FILM z dostępem do 12 kanałów premium Canal+ i HBO

• Paczka SPORT z dostępem do 12 kanałów premium Canal+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

• Na czas Euro 2020 do oferty Canal+ dołączy TVP 4K