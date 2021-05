Przegląd Sportowy ze specjalnym dodatkiem na 100. urodziny (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Już w piątek (21 maja 2021 roku) ukaże się specjalne wydanie w całości poświęcone 100. urodzinom "Przeglądu Sportowego".

• Do 32-stronicowego dziennika dodatkiem będzie historyczny pierwszy numer gazety z 21 maja 1921 roku.

Pierwsze wydanie Przeglądu Sportowego (z 21 maja 1921 roku)

"Kronika 100 lat polskiego Sportu" Wydanie specjalne Przeglądu Sportowego

- mówi Paweł Wołosik, redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego", który z gazetą związany jest od 2007 roku, lecz już w latach 90. minionego wieku był jej korespondentem.W specjalnym wydaniu nie zabraknie wywiadów ze sportowcami czy artystami, z których wielu uważa "Przegląd Sportowy" po prostu za swój tytuł. -- powiedział słynny aktor Jan Nowicki, z którym wywiad przeprowadził Łukasz Olkowicz.Aż pięć razy z rzędu w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" triumfowała Justyna Kowalczyk. Także i ona, dwukrotna mistrzyni olimpijska w pięknych słowach wyraża swoje uwielbienie do gazety. -- powiedziała w rozmowie, którą przeprowadził Robert Błoński.Również 21 maja pojawi się w kioskach kolejne specjalne wydanie przygotowane przez zespół "Przeglądu Sportowego". Będzie to kronika z ostatnich stu lat oparta o teksty, które ukazywały się w gazecie. Również będzie dużo historii, ale nie tylko "PS", lecz całego sportu polskiego w latach 1921-2021. Album ma 200 stron. -- mówi Paweł Wołosik.Redaktorem prowadzącym to wydanie był Piotr Wesołowski, a szatę graficzną przygotował dyrektor artystyczny "PS" Cezary Piotrowski. Cena albumu to 25 zł.