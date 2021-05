Nowa oferta TOK FM Premium. Radio z muzyką zamiast reklam (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od czwartku (20 maja 2021 roku) Radia TOK FM można słuchać w internecie w nowej wersji.

• Obok znanego z eteru programu dostępna jest stacja TOK + Muzyka nadająca wyłącznie audycje, informacje i muzykę.

Zespół TOK FM przygotował nową propozycję dla słuchaczy w internecie - jest nią stacja TOK + Muzyka. Jej program tworzony jest na żywo w pełni automatycznie. Nadawane są w nim te same audycje i informacje, co na antenie FM, zaś treści komercyjne zastępują specjalnie dobrana muzyka oraz dodatkowe moduły informacyjne.- mówi Jarosław Śliżewski, szef digitalu Grupy Radiowej Agory.W zależności od konkretnej sytuacji przerwy muzyczne w programie TOK + Muzyka wypełniają jedna lub kilka piosenek. Specjalny program komputerowy odpowiada za automatyczne dobranie i dopasowanie utworów oraz innych muzycznych i niemuzycznych treści, a także za częstotliwość ich nadawania.Nad wyborem piosenek do TOK + Muzyka czuwał szef muzyczny stacji Kamil Wróblewski. Nową, specjalną oprawę TOK + Muzyka wykorzystującą gatunki muzyczne z różnych stron świata stworzył Jarosław Gawlik.W ostatnich latach oferta Radia TOK FM dla słuchaczy była stopniowo rozbudowywana i dopasowywana do ich potrzeb i zainteresowań. Audycje i programy, początkowo dostępne wyłącznie dla odbiorców korzystających ze standardowych radioodbiorników, znalazły swoje miejsce również na tokfm.pl, a następnie w aplikacji mobilnej TOK FM. Kolejnym krokiem było stworzenie oferty TOK FM Premium - płatnego dostępu do bogatej oferty audycji, również archiwalnych oraz autorskich podcastów, wyłącznie w internecie. TOK + Muzyka jako nowa, integralna część oferty TOK FM Premium będzie od maja br. dostępna dla wszystkich subskrybentów.- dodaje Śliżewski.Pojawienie się nowej stacji w ofercie internetowej TOK FM wiąże się ze zmianami w cenniku dla nowych użytkowników. Ceny rosną w nim w zależności od pakietu - pakiet podstawowy kosztuje obecnie 19,90 zł.Zespół stacji wcześniej poinformował swoich stałych subskrybentów o nowej ofercie i zmianach cen. Poprzednia zmiana cennika TOK FM Premium nastąpiła w 2018 r. - w tym czasie istotnie rozwinął się rynek usług subskrypcyjnych w Polsce, także w zakresie wzrostu cen.