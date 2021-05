TVP gotowa na Euro 2020. Wszystkie mecze na żywo, TVP 4K w TV naziemnej, specjalne programy

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska przedstawiła swoją ofertę na Euro 2020

• Wszystkie mecze na żywo na antenach otwartych i w Internecie bez dodatkowych opłat

• Transmisje w jakości UHD (TVP 4K) i nowinki techniczne

• Euro 202) potrwa od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku

Meczowe spotkania EURO 2020 zostaną pokazane na żywo w ogólnodostępnych kanałach:oraz dodatkowo w TVP Sport. Kanał sportowy Telewizji Polskiej w trzeciej kolejce fazy grupowej, gdy dwa spotkania odbywają się o tej samej porze, będzie pokazywał transmisję łączoną. Całe mecze będą dostępne w Jedynce i Dwójce, nie tylko z polskim komentarzem, ale również z audiodeskrypcją i napisami.Antena. Codziennie od godziny 8:00 stacja zaprosi widzów na blok poranny ("Studio EURO", "EUROdebata", "Łączy nas EURO" - program poświęcony reprezentacji Polski, "Klub Reprezentanta"), następnie na mecze Euro 2020 ze studiami, a na koniec dnia na "EUROwieczór", czyli specjalne wydanie "Sportowego Wieczoru". Nie zabraknie powtórek i skrótów spotkań. Każdy fan piłki nożnej będzie mógł żyć najważniejszą imprezą piłkarską od rana do wieczora., na stronie tvpsport.pl (z możliwością wyboru ścieżki dźwiękowej: z komentarzem polskim lub angielskim, bez komentarza, lub z audiodeskrypcją), w aplikacji mobilnej TVP Sport, aplikacji HbbTV Euro 2020 i w serwisie HbbTV Telewizja Naziemna oraz w aplikacjach Smart TV. Mecze można będzie oglądać w trzech konfiguracjach: ze studiem lub bez, oraz z kamerą 180 stopni. Ta ostatnia opcja to gratka dla fanów taktyki, którzy będą mogli obserwować mecz, mając przed oczami całe boisko. Na stronie znajdą się także powtórki meczów i ich skróty oraz ważne informacje: newsy dotyczące reprezentacji Polski, plan transmisji i najświeższe informacje z EURO 2020.Dedykowanych rozgrywkom europejskim audycji nie zabraknie również w social mediach TVP Sport. Na kanale YouTube będą dostępne m.in.: "Out of Context Euro", czyli mistrzostwa z przymrużeniem oka, czy "Tifosi" program poświęcony mniej znanym drużynom.Telewizja Polska na czas europejskiego czempionatu uruchomi na naziemnym multipleksie testowym, w ramach testów nowego standardu nadawania NTC DVB-T2/HEVC, emisję w jakości UHD z dodatkowymi elementami HDR i Dolby Atmos - TVP4K. Program obejmie swoim naziemnym zasięgiem nadawczym 90% populacji kraju. TVP4K będzie dostępny także w ofertach operatorów satelitarnych i kablowych.- powiedział Jacek Kurski, prezes Zarządu Telewizji Polskiej. -- dodał.Mistrzostwa skomentują lubiani komentatorzy, z "Trzema Tenorami" na czele:. Oprócz nich przed mikrofonami zasiądą:. Grono ekspertów będzie liczyć ponad 50 nazwisk. Wśród nich, m.in. stale współpracujący z TVP Sportczy, jak i osoby "powołane" tylko na tę imprezę:i wielu innych.W studio przy meczach EURO 2020 oprócz gości będą czekały na widzów materiały od naszych reporterów z aren EURO, a także elementy VR, czyli wirtualnej rzeczywistości.