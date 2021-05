Wyścig F1 w Monako, finisz sezonu w czołowych ligach europejskich - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend na antenach kanałów ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć mecze ostatnich kolejek sezonu w LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM i Bundeslidze.

• W Niemczech o historyczny rekord goli strzelonych w jednym sezonie postara się Robert Lewandowski.

• Dla fanów motorsportu stacja zaplanowała transmisje niezwykle prestiżowego wyścigu Formula 1 o Grand Prix Monako oraz meczów PGE Ekstraligi.

Ostatnia kolejka zaciętych rozgrywek LaLiga Santander to najważniejszy i najbardziej emocjonujący momentu sezonu 2020/21. O mistrzostwo Hiszpanii nadal walczą Atlético Madryt i Real Madryt. Los Colchoneros mają punkt przewagi nad Królewskimi i jeśli wygrają na wyjeździe z Realem Valladolid, będą mogli świętować swój pierwszy tytuł od siedmiu lat bez oglądania się na rywali. Gospodarze na pewno nie ułatwią Atléti zadania, ponieważ bronią się przed spadkiem i tylko zwycięstwo może uchronić ich przed degradacją. Na Estadio José Zorila obie drużyny zagrają więc o pełną pulę, a to oznacza gwarantowane emocje! Ozdobą tej konfrontacji będzie snajperski pojedynek Luisa Suáreza po stronie gości z Shonem Weissmanem w barwach Valladolid. Obaj są obecnie w bardzo dobrej formie i mają wielki wpływ na wyniki swoich zespołów. To kluczowy mecz ligi hiszpańskiej w tym sezonie, więc nie można go przegapić.Wielki finisz sezonu Ligue 1 Uber Eats zapowiada się ekscytująco, bo przed ostatnią kolejką w grze o mistrzostwo Francji pozostają aż trzy drużyny. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć równoczesną relację ze wszystkich meczów. Prowadzące w tabeli LOSC Lille zagra na wyjeździe z Angers SCO i jeśli wygra, to niezależnie od wyników innych spotkań zapewni sobie pierwszy tytuł od 2011 roku. Zadanie tylko z pozoru wydaje się łatwe, ponieważ piłkarze Christophe'a Galtiera nadal mają w pamięci jesienne starcie z tym zespołem, kiedy sensacyjnie przegrali 1:2. Goście liczą przede wszystkim na Buraka Yilmaza i Jonathana Davida, którzy w końcówce kampanii tworzą najskuteczniejszy duet francuskiej ekstraklasy. Obaj mieli udział w aż 10 z ostatnich 11 goli uzyskanych przez swoją ekipę. Czy to oni przesądzą o losach rywalizacji w kluczowym momencie tego sezonu?Jeśli piłkarze z Lille stracą w tym spotkaniu punkty, to będą musieli czekać na informacje o wynikach konfrontacji z udziałem Paris Saint-Germain i AS Monaco, bo tylko te drużyny mogą ich wyprzedzić na samym finiszu rozgrywek. Paryżanie mierzyć się będą ze Stade Brestios 29, a ekipa z Księstwa zagra z RC Lens. Dzięku łączonej relacji żaden gol ani istotny moment nie ujdzie uwagi widzów ELEVEN SPORTS.Wyrównana walka o awans do następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA trwa we Włoszech do ostatniej kolejki. W najważniejszym meczu decydującej serii gier druga w tabeli Atalanta Bergamo podejmie trzeci AC Milan. Ekipa z Bergamo ma nad mediolańczykami dwa punkty przewagi, więc w przypadku zwycięstwa lub remisu zapewni sobie kwalifikację do elitarnych rozgrywek. Z kolei Milan musi uważać na zespoły znajdujące się tuż za nim, dlatego musi wygrać, by zagwarantować sobie miejsce w Champions League. Podział punktów może dla Rossonerich oznaczać spadek na piątą lokatę i grę jedynie w Lidze Europy UEFA.W innym ciekawym meczu finałowej kolejki czwarte w tabeli SSC Napoli zagra z Hellasem Verona. Jeśli Azzurri wygrają, nikt nie odbierze im miejsca w Lidze Mistrzów na nadchodzący sezon. Na Stadio Diego Armando Maradona wiele będzie zależało od Piotra Zielińskiego, który jest obecnie czołowym zawodnikiem Napoli. Reprezentant Polski doskonale kieruje poczynaniami drużyny w środku pola, strzela ważne gole i asystuje przy trafieniach kolegów. Tym razem jednym z jego rywali będzie stoper Hellasu, Paweł Dawidowicz, który podobnie jak on został powołany do kadry narodowej na EURO 2020.Ekscytująco zapowiada się również konfrontacja na Stadio Renato Dall'Ara, gdzie Bologna FC zmierzy się z Juventusem FC. Dla zespołu z Turynu to bardzo ważny mecz, bo zajmuje piąte miejsce w stawce i traci do strefy Ligi Mistrzów jeden punkt. Rzutem na taśmę może się w niej znaleźć, ale potrzebuje do tego zwycięstwa, a jednocześnie AC Milan lub SSC Napoli muszą zaliczyć wpadki w swoich spotkaniach. Jedną z atrakcji tego starcia będzie bramkarski pojedynek Łukasza Skorupskiego z Wojciechem Szczęsnym. Dla obu to ostatni ligowy sprawdzian przed obozem reprezentacji Polski poprzedzającym mistrzostwa Europy.Hitem finałowej kolejki Bundesligi będą derby Bawarii, w których Bayern Monachium podejmie FC Augsburg. Gospodarze staną przed szansą na 29. mecz z rzędu bez porażki na własnym stadionie, ale uwaga kibiców skupi się przede wszystkim na ich liderze, Robercie Lewandowskim, który może pobić rekord Gerda Müllera pod względem liczby goli strzelonych w jednym sezonie. Kapitan reprezentacji Polski ma obecnie na koncie 40 trafień i jeśli dorzuci kolejne, to jeszcze mocniej zapisze się na kartach historii Bundesligi. Przed "Lewym" nie lada wyzwanie, ponieważ goście tracą niewiele goli i pod tym względem są na siódmym miejscu w niemieckiej ekstraklasie. Aby osiągnąć swój cel, będzie musiał przechytrzyć między innymi strzegącego bramki Augsburga Rafała Gikiewicza oraz prezentującego się pewnie na prawej stronie defensywy Roberta Gumnego.W najbliższych dniach elita motorsportu spotka się na legendarnym torze ulicznym w Monte Carlo, by walczyć o zwycięstwo w jednym z najbardziej prestiżowych i najstarszych wyścigów w całym cyklu Formula 1. Faworytami Grand Prix Monako są Lewis Hamilton i Max Vertappen, którzy w czterech dotychczasowych wyścigach w tym roku zajmowali dwa czołowe miejsca. Wśród kierowców aspirujących do najwyższych lokat są także goniący ich w klasyfikacji generalnej Valtteri Bottas, Lando Norris, Charles Leclerc i Sergio Pérez. Rywalizacja zapowiada się ekscytująco, bo kręte i wąskie uliczki Circuit de Monaco stanowią jedną z najbardziej wymagających tras na świecie, a różnice między zawodnikami na tym torze są zwykle minimalne. Tak było również podczas poprzedniego Grand Prix™ Monako, kiedy po wyrównanej walce najlepszy okazał się Hamilton, ale trzech kolejnych kierowców wpadło na metę w ciągu zaledwie pięciu sekund. Jak będzie tym razem?Żużlowcy FOGO UNII Leszno bronią mistrzostwa Polski i z tygodnia na tydzień prezentują się coraz lepiej. Jeśli w nadchodzący weekend wygrają na wyjeździe z ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz, awansują na podium ligowej tabeli. W ich szeregach kluczowa będzie postawa Emila Sajfutdinowa, Janusza Kołodzieja i Jasona Doyle'a, którzy w czterech dotychczasowych meczach zdobyli łącznie aż 119 punktów. O zwycięstwo w Grudziądzu nie będzie jednak łatwo, bo gospodarze mają w swoich szeregach tak groźnych zawodników jak Nicki Pedersen, Kenneth Bjerre czy Piotr Pawlicki.To będzie ważny weekend także dla MOTORU Lublin, który w przypadku wygranej z EWINNER APATOREM Toruń zostanie liderem PGE Ekstraligi. Dla lublinian atut własnego toru ma rzeczywisty wymiar, bo od początku 2020 roku przegrali u siebie tylko raz. Jarosław Hampel i spółka muszą jednak mieć się na baczności, ponieważ beniaminek z Torunia ma zamiar włączyć się do walki o miejsce w pierwszej czwórce i na pewno stawi gospodarzom silny opór.Plan transmisji:Czwartek (20 maja):• 18:55 Sky Bet League Two:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiPiątek (21 maja):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Ryszard Dołomisiewicz• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska, Daniel Kaczmarek• 20:40 Sky Bet League One:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 22:40 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)Sobota (22 maja):• 11:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2021:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Andrzej Borowczykreporterzy w Monako: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 13:25 Sky Bet League Two:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2021:(Eleven Sports 2, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Andrzej Borowczykreporterzy w Monako: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 17:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 17:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 17:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 17:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mikołaj Kruk• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (23 maja):• 13:25 Sky Bet League Two:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Andrzej Borowczykreporterzy w Monako: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Urban• 15:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski