Ekskluzywny wywiad z Lewandowskim, Multi Premier League, Multifoot - weekend w Canal+ Sport

28 spotkań, 40 goli i 7 asyst. Takim bilansem legitymuje się Robert Lewandowski przed ostatnią kolejką Bundesligi. Kapitan reprezentacji Polski wyrównał już rekord Gerda Mullera, a w sobotę stanie przed szansą na pobicie wyniku niemieckiej legendy. W godzinnej, ekskluzywnej rozmowie z Michałem Kołodziejczykiem napastnik Bayernu odniósł się do tematu tego epokowego wydarzenia. Nie zabrakło w nim również tematów reprezentacyjnych przed zbliżającym się EURO 2020. Premiera wywiadu z Robertem Lewandowskim już w czwartek, 20 maja o 21:00 w Canal+ Premium. Materiał dostępny będzie również po premierze w serwisie Canal+ Online.Multiliga+ w Ekstraklasie już za nami, teraz czas na ostatnią kolejkę Premier League! 10 meczów w jednym terminie i ostatnie niewiadome. Kto zagra w Lidze Mistrzów: Chelsea, Leicester, czy prezentujący wyśmienitą formę w ostatnich kolejkach Liverpool? To wszystko w formie symultanicznej transmisji ze wszystkich spotkań w niedzielę, 23 maja o 16:55 w Canal+ Sport. Moderatorem będzie Filip Surma. Tuż po ostatnim gwizdku rozpocznie się magazyn "Jej Wysokość Premier League", gdzie Andrzej Twarowski razem ze swoimi gośćmi omówi najważniejsze wydarzenia ostatniej kolejki.. Przed ostatnią kolejką w Ligue 1 Uber Eats nadal nie rozstrzygnięto sprawy mistrzowskiego tytułu. Najbliżej tego osiągnięcia jest drużyna Lille, która ma trzy punkty przewagi nad dotychczasowym hegemonem rozgrywek - Paris Saint-Germain. Aby myśleć o obronie trofeum, paryżanie muszą wygrać swój mecz z Stade Brestois i liczyć na porażkę Lille z Angers. W czołówce zamieszać może również AS Monaco, które w przypadku niepowodzenia lidera i wicelidera może wskoczyć nawet na mistrzowską pozycję. Multifoot, czyli symultaniczna transmisja z wszystkich spotkań Ligue 1 Uber Eats już w niedzielę, 23 maja o 20:55 w Canal+ Sport. Najważniejsze wydarzenia relacjonować będą Rafał Dębiński i Tomasz Smokowski.Plan transmisji:Czwartek (20 maja):• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Michał KołodziejczykPiątek (21 maja):• 20:55 Levante - Cadiz CANAL+ SPORT, nSPORT+komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 03:00 NBA: Golden State - Memphis CANAL+ SPORTkomentarz: Bartłomiej Tomczak, Dominik TomczykSobota (22 maja):• 15:25 Union Berlin - RB Lipsk CANAL+ SPORT2komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:25 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen CANAL+ SPORTkomentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 17:55 Real Madryt - Villareal CANAL+ PREMIUMkomentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 17:55 Eibar - Barcelona CANAL+ SPORTkomentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:55 Osasuna Pampeluna - Real Sociedad CANAL+ SPORT2komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Lipiński• 17:55 Elche - Athletic Bilbao CANAL+ NOW, nSPORT+komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 20:25 THW Kiel - Melsungen nSPORT+komentarz: Szymon Ratjaczak, Artur KwiatkowskiNiedziela (23 maja):• 10:00 Wysoki Pressing CANAL+ SPORTprowadząca: Daria Kabała-Malarz• 13:55 Cellfast Wilki Krosno - Unia Tarnów nSPORT+komentarz: Michał Mitrut• 16:30 Moje Bermudy Stal Gorzów - Eltrox Włókniarz Częstochowa nSPORT+komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 16:55 Multi Premier League CANAL+ SPORTprowadzący: Filip Surma• 16:55 Liverpool - Crystal Palace CANAL+ SPORT2komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 16:55 Manchester City - Everton CANAL+ PREMIUMkomentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 16:55 Leicester - Tottenham CANAL+ NOWkomentarz: Adrian Olek, Kamil Kosowski• 16:55 Wolverhampton - Manchester United CANAL+ FAMILY, CANAL+ onlinekomentarz: Piotr Domagała, Tomasz Ćwiąkała• 19:15 Jej Wysokość Premier League CANAL+ SPORTprowadzący: Andrzej Twarowski• 19:15 Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno nSPORT+komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński• 20:55 Multifoot: Ligue 1 Uber Eats CANAL+ SPORTprowadzący: Rafał Dębiński, Tomasz Smokowski• 20:55 Metz - Olympique Marsylia CANAL+ SPORT2komentarz: Krzysztof Bandych, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Angers - Lille CANAL+ NOWkomentarz: Edward Durda, Marek Bojanowski• 20:55 Stade Brestois - Paris Saint-Germain CANAL+ FAMILY, CANAL+ onlinekomentarz: Artur Kwiatkowski, Marek Jóźwiak• 21:15 Magazyn PGE Ekstraligi nSPORT+prowadzący: Marcin MajewskiPoniedziałek (24 maja):• 18:00 ROW Rybnik - Aforti Start Gniezno nSPORT+komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof Cegielski• 20:10 Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - Zdunek Wybrzeże Gdańsk nSPORT+komentarz: Edward Durda, Mateusz Kędzierski