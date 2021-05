Final Four z udziałem Orlen Wisły Płock na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W weekend Orlen Wisła Płock po raz pierwszy w historii zagra w Final Four Ligi Europejskiej

• Eurosport 1 pokaże na żywo oba półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał.

Orlen Wisła Płock wygrała grupę A Ligi Europejskiej odnosząc osiem zwycięstw w dziesięciu meczach. W 1/8 finału Nafciarze pokonali Sporting CP, a w ćwierćfinale wyeliminowali GOG Handbold. Dzięki temu po raz pierwszy w historii awansowali do turnieju finałowego Ligi Europejskiej. W sobotę o 18:00 zmierzą się w meczu półfinałowym z trzecią siłą ligi niemieckiej, SC Magdeburg. W drugim półfinale, którego transmisja rozpocznie się 20:25 zagrają Fuechse Berlin i Rhein-Neckar Loewen. Na niedzielę zaplanowano mecz o trzecie miejsce (17:40) i finał (20:10). Transmisje każdego meczu podczas Final Four tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.Turniej Final Four Ligi Europejskiej na antenach Eurosportu skomentują Krzysztof Bandych i Iwona Niedźwiedź (mecz SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock oraz mecz o trzecie miejsce lub finał), Jakub Pieczatowski (drugi półfinał) oraz Piotr Karpiński (mecz o trzecie miejsce lub finał). W hali w Mannheim reporterem będzie Kacper Merk, a jego gościem w studio będzie Adam Wiśniewski, były reprezentant Polski, a obecnie dyrektor sportowy Orlen Wisły Płock.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:Sobota (22 maja):• godz. 17:30, półfinał, SC Magdeburg - Orlen Wisła Płock• godz. 20:25, półfinał, Rhein-Neckar Loewen - Fuechse Berlinniedziela (23 maja):• godz. 17:40, mecz o trzecie miejsce• godz. 20:10, finał