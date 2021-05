PPV: Gala FEN 34 z walkami znanych influencerów w Cyfrowym Polsacie i Ipli za 29 zł

Łukasz Szewczyk

• Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy serwisu IPLA będą mogli na żywo obejrzeć galę FEN 34 Totalbet Fight Night Trybson - Borowski 2, która odbędzie się w piątek, 28 maja 2021 roku.

• Cena realizowanego w systemie "pay-per-view" (PPV) wydarzenia to 29 zł.

Gala FEN 34: Totalbet Fight Night po raz pierwszy odbędzie się w zupełnie nowej formule. Na ringu poza znanymi zawodnikami widzowie zobaczą również walczących we freak fightach popularnych polskich influencerów.Podczas walki wieczoru dojdzie do rewanżowego spotkania słynącego z mocnych uderzeń(7-3), gwiazdy "Warsaw Shore", z(4-9). O pas FEN w kategorii koguciej z aktualnym mistrzem(11-4, 1 KO) zmierzy się były zawodnik Bellator MMA(9-5, 4 KO), który z 9 wygranych pojedynków aż 7 skończył przed czasem.Na ringu pojawi się także ulubieniec wszystkich sympatyków FEN(10-5, 7 KO), który w kategorii wagowej do 77,1 kg podejmie wojownika z Łęcznej,(6-2, 3 KO).(10-1, 2 KO) skonfrontuje się ze słynącym z mocnego uderzenia Francuzem(17-13-2-2 NC).Na sobotnim wydarzeniu fani zobaczą również walkę pomiędzy byłą mistrzynią świata w grapplingu(5-1, 1 KO) i pochodzącą z Rio de Janeiro(5-0, 2 KO, 1 NC). W limicie wagowym do 93 kilogramów spotkają się: słynący z gilotynowego duszenia(4-2, 1 KO) i zeszłoroczny finalista pierwszej edycji turnieju na gołe pięści Wotore,(0-1).Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 29 zł.Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się w systemie PPV galę FEN 34, na żywo i w Full HD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z całego świata. Zamówienia można składać na stronie IPLA, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą, przelewem, BLIK-iem lub płatnościami Apple, w zależności od modelu urządzenia użytkownika.Najbliższa Gala FEN 34 zapewni widzom również zupełnie nową formę rozrywki. Po raz pierwszy w formule freak fightów na ringu pojawią się znani influencerzy. W tej kategorii w oktagonie staną dwaj polscy youtuberzy: zajmujący się ekstremalnymi testami i eksploracją opuszczonych budynków -(0-0) i kaskader filmowy(0-0). W kolejnym ciekawie zapowiadającym się starciu spotkają się bohaterowie programu "Hotel Paradise":(0-0) vs.(0-0).Nie zabraknie również kobiecego akcentu. Podczas wydarzenia rękawice skrzyżują znane z Tik Toka(0-0) i(0-0), w limicie do 61 kg. W jednym z pojedynków weźmie udział także charyzmatyczna polska youtuberka Aniela "Lil Masti" Bogusz (1-0), która próbowała już swoich sił w Fame MMA. Ta walka to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także chęć pomocy małej Lilianie, która urodziła się z bardzo poważną chorobą - zespołem TAR.Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20.00 przygotowanym specjalnie dla widzów studiem gali.