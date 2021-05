"Eastern", "Pojedynek na głosy", "Pracujące dziewczyny" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Eastern", "Pojedynek na głosy", "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze", "Pracujące dziewczyny", "Na świat", "Zabawa w pochowanego"

Weekend filmowych premier wotworzy obraz(21 maja). Oto Polska jakiej nie ma, ale o której często opowiadamy między sobą wyolbrzymiając swoje obawy i pragnienia. Polska z łatwym dostępem do broni, pełna zamkniętych osiedli, gdzie honor jest najważniejszy, a krwawa rodzinna zemsta jest ceniona ponad wszystko inne. Jak na Dzikim Zachodzie. Jak w średniowieczu. To opowieść o dwóch młodych dziewczynach, które nie do końca potrafią odnaleźć się w takiej rzeczywistości. Czy to w ogóle możliwe?- "Eastern" ukazuje dystopijny świat, który rządzi się logiką z przeszłości. Świat, w którym władza (w rodzinie czy w polityce) instrumentalizuje tradycyjne wartości dla własnego interesu. Świat podzielony na Nowaków i Kowalskich oraz jednostkę, która próbuje się z takiej narracji władzy wydostać. "Eastern", czyli western na cywilizowanym Wschodzie" - mówi reżyser Piotr Adamski. Film powstał w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka i jest koprodukcją Canal+.W sobotę(22 maja). Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że "piosenka jest dobra na wszystko". Na jego czele stoją: zasadnicza i uzależniona od telezakupów Kate (Kristin Scott Thomas) oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Horgan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar i rywalizują o sympatię śpiewających koleżanek. Kate to miłośniczka znanych klasyków, Lisa natomiast czerpie inspiracje z pierwszych miejsc list przebojów. Ich wzajemne uszczypliwości i sprzeczki zdają się nie mieć końca, co niekorzystnie wpływa na atmosferę w zespole. Jeśli Kate i Lisa nie znajdą wspólnej nuty porozumienia, ich wymarzony występ w Royal Albert Hallstaniepod znakiem zapytania.Z kolei w niedzielę premiera(23 maja). Autumn (Sidney Flanigan), nastolatka z miasteczka w Pensylwanii, zachodzi w niechcianą ciążę. Zdaje sobie sprawę, że nie jest gotowa, by zostać matką. Uczy się w liceum, dorabia w supermarkecie i nie ma wielkich perspektyw w prowincjonalnej miejscowości. Wie również, że tu nie będzie mogła dokonać aborcji. Wyrusza więc z kuzynką Skylar (Talia Ryder) do Nowego Jorku, by w jednej z tamtejszych klinik poddać się zabiegowi. Wspólna podróż okazuje się dużym wyzwaniem i życiowym przełomem. Oszczędne w środkach, ale pełne emocji kino mierzące się z trudnymi tematami. Swoim klimatem doskonale wpasował się w styl festiwalu w Sundance, gdzie miał premierę i został znakomicie przyjęty.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpoczną(22 maja, Cinemax 2). Axelle (Sara Forestier), Dominique (Noémie Lvovsky) i Conso (Annabelle Lengronne) łączy pewien sekret - wszystkie prowadzą podwójne życie. Każdego ranka spotykają się parkingu, aby razem jechać do pracy po drugiej stronie francusko-belgijskiej granicy. Tam, w domu publicznym, stają się Ateną, Kirke i Herą. Każda z nich walczy o swoją rodzinę i godne życie we francuskim Roubaix. Kiedy pewnego dnia jednej z nich zaczyna grozić niebezpieczeństwo, kobiety muszą połączyć siły, aby razem pokonać przeciwności losu. Dramat opowiadający o kobiecej solidarności i wspólnocie.W niedzielę(23 maja, Cinemax). Pewna panna młoda (Samara Weaving), dołącza do bogatej, ekscentrycznej rodziny (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) swojego świeżo poślubionego męża (Mark O'Brien) w pewnym tradycyjnym rytuale, który zamienia się w śmiertelną grę. Nagle wszyscy bohaterowie zaczynają walczyć o przetrwanie... Mroczna komedia, której fabuła wciąga bez reszty. W głównych rolach występują Samara Weaving (Trzy billboardy za Ebbing, Missouri), Adam Brody (Mr. & Mrs. Smith), Mark O'Brien (Nowy początek), Henry Czerny (Mission: Impossible) oraz trzykrotnie nominowana do Złotego Globu Andie MacDowell (Dzień Świstaka). Produkcja zdobyła wiele wyróżnień - w tym dwie statuetki Fright Meter Awards.Drugą premierą jest(23 maja, CInemax 2). Pięćdziesięcioletnia Jeanne (Sandrine Bonnaire) pracuje jako pomoc w szpitalu położniczym w Marsylii. W dzień i w nocy kobieta i jej współpracownicy walczą, aby pomóc matkom i ich dzieciom w walce z brakami kadrowymi i ciągłą presją kierownictwa. Sama mieszka ze swoją 18-letnią córką Zoé (Lucie Fagedet). Kiedy dochodzi do tragedii w szpitalu, a Zoé wyjeżdża na studia do Paryża, tajemnice z przeszłości Jeanne zmuszają ją do zweryfikowania swoich życiowych wyborów. Dramat psychologiczny o kobiecie na życiowym zakręcie na podstawie popularnej powieści autorstwa Julie Bonnie.