Tomasz Bulzak zwycięzcą "Szansy na sukces. Opole 2021"

• Podczas finału programu, widzowie zadecydowali, że zwycięzcą wiosennej edycji "Szansy na sukces. Opole 2021" został Tomasz Bulzak.

• Nagrodą jest udział w koncercie Debiuty podczas 58. KFPP w Opolu.

W finale o udział w Debiutach walczyło dwanaścioro laureatów wiosennych odcinków kolejnej już edycji "Szansy na sukces", która jest przepustką do występów na opolskiej scenie. W pierwszej części finałowego starcia każdy uczestnik zaśpiewał piosenkę z artystą z wygranego przez siebie odcinka programu, a widzowie zadecydowali kto znajdzie się w dogrywce. Do drugiej części finału awansowali: Tomasz Bulzak, Urszula Issel i Aleksandra Orłowska.W ścisłym finale uczestnicy zaśpiewali piosenki wylosowane przez prowadzącego Marka Sierockiego z puli utworów wiosennej edycji "Szansy na sukces". Tomasz Bulzak oczarował widzów swoim wykonaniem utworu "Nie zostało nam już nic" z repertuaru Krzysztofa Krawczyka i zdobył najwięcej punktów w głosowaniu SMS-owym.Tomasz Bulzak ma 29 lat. Mieszka w Nowym Sączu, jest nauczycielem wf-u w jednej z sądeckich szkół. Do zajęcia się muzyką zainspirowała go żona, skrzypaczka. W wieku 26 lat rozpoczął naukę śpiewu w School of Rock Krzysztofa Szczypuły. Obecnie jest wokalistą hard-rockowego zespołu Hardway. Z powodzeniem odnajduje się także na scenie teatralnej i musicalowej. W 2018 r. wystąpił w roli Fiedki w musicalu "Skrzypek na dachu", a w 2021 r. spełni swoje największe muzyczne marzenie grając Jezusa w rock-operze "Jesus Christ Superstar". W finale "Szansy na sukces" znalazł się dzięki wygranej w odcinku poświęconym twórczości Czesława Niemena, gdzie zaśpiewał piosenkę "Jednego serca".Nagrodą dla zwycięzcy programu "Szansa na sukces" jest udział w koncercie Debiuty podczas 58. KFPP w Opolu.