Widowisko muzyczne "Nie ma jak u mamy" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Na Dzień Matki telewizyjna Jedynka przygotowała widowisko muzyczne "Nie ma jak u mamy".

• Gwiazdy polskiej sceny muzycznej łączą siły, by opowiedzieć o miłości, wyjątkowym uczuciu, które łączy matkę i dziecko.

Na scenie międzypokoleniowa plejada muzycznych znakomitości. Alicja Majewska zaśpiewa "Kołysankę matki", Ryszard Rynkowski wykona "Mamo, brak mi słów", a Halinę Mlynkovą usłyszymy w utworze "Życie cudem jest". Charyzmatyczna Viki Gabor zaprezentuje poruszającą interpretację "Do Ciebie, Mamo" - muzycznego listu do matki z repertuaru Violetty Villas, utworu, który chyba nikogo nie pozostawia obojętnym. Na tym nie koniec emocji i wzruszeń. Tomasz Szczepanik zaśpiewa "Nie ma jak u mamy", Annę Dereszowską usłyszymy w piosence "Nie jesteś sama", a Roksanę Węgiel - w hicie Maryli Rodowicz "Co się stało z mamą". Igor Herbut wykona "Nie chcę więcej", natomiast Tadeusz Seibert zaśpiewa utwór "Mamo, nasza mamo".Na scenie zobaczymy również występ Sary Egwu-James, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids". Porównywana do młodej Whitney Houston artystka zaprezentuje przebój wszechczasów "I will always love You".Życzenia dla mam w dniu ich święta, wypełnią ponadto takie szlagiery, jak: "Mama told me not to come", "Przed nocą i mgłą", "Nie budźcie marzeń ze snu", "Baby it's cold outside", "Somewhere over the rainbow", czy "Rzuć to wszystko co złe".Artystom towarzyszyć będzie energetyczny band Zygmunta Kukli, a całości dopełnią efektowne, multimedialne projekcje. Widowisko muzyczne - na żywo z Hali Widowiskowej Arena Toruń - poprowadzą: Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki, reżyseruje Beata Szymańska-Masny.Widzowie będą też mieli okazję złożyć życzenia swoim mamom, wysyłając sms-y, których treść ukaże się na ekranie.